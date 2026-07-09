Το θέατρο Εν Αθήναις ανακοινώνει ακρόαση για την παράσταση «Η Μάνα Κουράγιο και τα Παιδιά της» του Bertolt Brecht, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά, η οποία θα παρουσιαστεί τη θεατρική σεζόν 2026–2027. Οι πρόβες ξεκινούν μέσα στον Ιούλιο.

Για τις ανάγκες της παράστασης αναζητούνται 4 ηθοποιοί:

Γυναίκα, σκηνικής ηλικίας 20–30 ετών

Άνδρας, σκηνικής ηλικίας 20–30 ετών

Άνδρας, σκηνικής ηλικίας 30–40 ετών

Άνδρας, σκηνικής ηλικίας 45–60 ετών

Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν, το αργότερο μέχρι και τις 14/7/2026, βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφίες —μία πορτρέτο και μία ολόσωμη— στο e-mail: enathinaistheatre@gmail.com

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω email σχετικά με τη συμμετοχή τους στη ακρόαση ή όχι. Όσες και όσοι επιλεγούν, θα κληθούν σε ακρόαση με τον σκηνοθέτη και τους συνεργάτες του κατόπιν ραντεβού στις 16 και 17 Ιουλίου στο θέατρο Εν Αθήναις (Ιάκχου 19, Γκάζι).

Στην ακρόαση θα χρειαστεί να παρουσιάσουν έναν σύντομο μονόλογο και ένα τραγούδι. Θα τους ζητηθεί επίσης να διαβάσουν απόσπασμα από τον ρόλο για τον οποίο καλούνται.

Θέατρο Εν Αθήναις

Σεζόν 2026–2027