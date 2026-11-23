Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, ένα εμβληματικό τοπόσημο της ελληνικής αρχαιολογίας επιστρέφει ξανά στη ζωή της Αθήνας και υποδέχεται το κοινό. Σήμερα Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το ιστορικό κτήριο πάνω στον Ιερό Βράχο, το οποίο είχε κλείσει το διάστημα 2007-2008 όταν οι θησαυροί του μεταφέρθηκαν στο νέο Μουσείο Ακρόπολης, πέρασε από μια ριζική διαδικασία αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού, μετατρεπόμενο πλέον σε έναν ζωντανό, πολυθεματικό πολιτιστικό πυρήνα που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μνημεία του Ιερού βράχου.

Από τα αδημοσίευτα ευρήματα της αρχαίας Αθήνας στην ψηφιακή τεχνολογία

Η νέα εποχή του μουσείου εγκαινιάζεται με τέσσερις διαφορετικές εκθεσιακές ενότητες που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν. Την αρχή κάνει η μεγάλη αρχαιολογική έκθεση «Αθήναι Πόλις Ιδέα», η οποία φέρνει στο φως ανασκαφικά ευρήματα από το κλεινόν άστυ, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά, φωτίζοντας την εξέλιξη της πόλης, τη δημοκρατία και την καθημερινότητα των αρχαίων Αθηναίων.

Δίπλα της αναπτύσσεται η μόνιμη έκθεση αρχιτεκτονικών μελών και επιγραφών, όπου λίθινα τεκμήρια όπως ψηφίσματα της βουλής και του δήμου, διεθνείς συνθήκες και τιμητικά βάθρα συνθέτουν τη δημόσια και ιδιωτική ζωή της αρχαιότητας.

Τη σκυτάλη παίρνει η τεχνολογία μέσα από την καινοτόμο δράση «Parthenon Alive», μια ψηφιακή προσέγγιση του Παρθενώνα που υλοποιήθηκε με τη συμβολή του Πολυτεχνείου Κρήτης, προσφέροντας στους επισκέπτες σύγχρονα εργαλεία κατανόησης του κορυφαίου μνημείου.

Η σύγχρονη τέχνη συναντά την ιστορία του 19ου αιώνα

Το εκθεσιακό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη σύγχρονη εικαστική ματιά του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη Michael Rakowitz, σε συνεργασία με τον οργανισμό ΝΕΟΝ. Πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας «Αρχαίοι Πολιτισμοί και Σύγχρονη Τέχνη», όπου γλυπτά φτιαγμένα από οπτόπλινθους πλαισιώνονται από ηχητικές μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στην Ελλάδα, ανοίγοντας έναν βαθιά ανθρώπινο διάλογο για τη μνήμη, την απώλεια και τις ιστορίες διασποράς.

Με την επαναλειτουργία του, το Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης –ένα κτήριο ταυτισμένο με την πορεία της ελληνικής αρχαιολογίας από τα τέλη του 19ου αιώνα– ανακτά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία του επισκέπτη στον Ιερό Βράχο.

Η ιστορία του εμβληματικού μουσείου

Το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης ξεκίνησε να χτίζεται σε μια κόγχη της ανατολικής άκρης του Ιερού Βράχου το 1865, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Παναγή Κάλκου και ολοκληρώθηκε το 1874. Η άμεση γειτνίασή του με τον εμβληματικό Παρθενώνα απαιτούσε μια διακριτική αρχιτεκτονική προσέγγιση που να μην αποσπά το βλέμμα του επισκέπτη από το σπουδαίο μνημείο. Γι΄ αυτό ακριβώς και οι γραμμές του κτηρίου ήταν λιτές κι απέριττες ενώ το μεγαλύτερο μέρος του θεμελιώθηκε κάτω από το επίπεδο του λόφου παραμένοντας αόρατο.

Η πρώτη αυτή εκδοχή του μουσείου αποδείχτηκε πολύ μικρή για να στεγάσει τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που έφερνε διαρκώς στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Γι΄ αυτό και επεκτάθηκε κατά την δεκαετία του ‘50 με βάση ένα σύγχρονο σχέδιο του μοντερνιστή αρχιτέκτονα Πάτροκλου Καραντινού.

Στο λιθόκτιστο αυτό κτίσμα, που ήταν απολύτως υποταγμένο αρχιτεκτονικά στα λαμπρά γειτονικά μνημεία, φιλοξενούνταν, επί σχεδόν ενάμιση αιώνα, τα περίφημα Γλυπτά του Φειδία από τη ζωφόρο του Παρθενώνα, οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες και όλα τα άλλα σπουδαία κομμάτια της λαμπρότερης εποχής που γνώρισε ποτέ ο αρχαίος πολιτισμός.

Αυτή ακριβώς η σπουδαιότητα των εκθεμάτων και η ανάγκη να μπορούν να τα θαυμάσουν, σε ένα κατάλληλο περιβάλλον, επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο, οδήγησε, το 1974, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή στη πρόταση για την ανέγερση ενός νέου μουσείου. Από τότε χρειάστηκε να περάσουν 35 ολόκληρα χρόνια μέχρι τον Ιούνιο του 2009 που το εντυπωσιακό, ολοκαίνουργιο Μουσείο της Ακρόπολης άνοιξε πανηγυρικά τις πύλες του.