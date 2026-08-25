Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται τα κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου.

Στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού, νοσηλευτές και εθελοντές του οργανισμού προσέφεραν δωρεάν εμφιαλωμένα νερά, καπέλα και είδη ατομικής προστασίας στους χιλιάδες επισκέπτες, παρέχοντας παράλληλα πρώτες βοήθειες σε περιστατικά θερμικής εξάντλησης και λιποθυμιών εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Δωρεάν είδη προστασίας και ενημέρωση

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Διευθυντής Επικοινωνίας του ΕΕΣ, Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης, κύριο αντικείμενο της δράσης ήταν η άμεση ανακούφιση των επισκεπτών από τις επιπτώσεις της ζέστης.

Διανεμήθηκαν δωρεάν χιλιάδες εμφιαλωμένα νερά, βεντάλιες, αντιηλιακές κρέμες και καπέλα.

Τα στελέχη του ΕΕΣ παρείχαν οδηγίες προστασίας από τον ήλιο, καθώς και συμβουλές για την αποφυγή της θερμοπληξίας, τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά.

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή. Όπως θα θέλαμε να μας βοηθήσει κάποιος αν επισκεπτόμασταν μια ξένη χώρα, έτσι βοηθάμε κι εμείς χιλιάδες επισκέπτες που πραγματοποιούν το όνειρό τους να δουν την Ακρόπολη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γαβριηλίδης.

Παροχή πρώτων βοηθειών και αντιμετώπιση περιστατικών

Παράλληλα με τη διανομή υλικού, το νοσηλευτικό προσωπικό κλήθηκε να παρέμβει σε αρκετά περιστατικά αδιαθεσίας, θερμικής καταπόνησης και λιποθυμιών.

Η Προϊσταμένη της Κινητής Μονάδας Υγείας του ΕΕΣ, Δήμητρα Τσεκούρα, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογράμμισε ότι η πλειονότητα των περιστατικών αφορούσε άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Αναφερόμενη σε δύο πιο σοβαρές περιπτώσεις έντονης θερμικής καταπόνησης, εξήγησε ότι:

«Με την άμεση τοποθέτηση ψυχρών επιθεμάτων στα θερμότερα σημεία του σώματος, όπως ο αυχένας και τα χέρια, καταφέραμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία των ασθενών, οι οποίοι ανέκαμψαν πλήρως χωρίς να χρειαστεί η διακομιδή τους σε νοσοκομείο».

Η κ. Τσεκούρα απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες και ιδίως προς τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να προγραμματίζουν τις επισκέψεις τους νωρίς το πρωί, να φορούν ανοιχτόχρωμα άνετα ρούχα, καπέλο, γυαλιά ηλίου και να ενυδατώνονται συνεχώς.

Ευρύτερες δράσεις του ΕΕΣ για τον καύσωνα

Οι πρωτοβουλίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν περιορίζονται στην Ακρόπολη, αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρο τον αστικό ιστό, καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης των υψηλών θερμοκρασιών:

Στήριξη Αστέγων: Ειδικά κλιμάκια με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους πραγματοποιούν εξορμήσεις για την παροχή βοήθειας σε άστεγους, ενημερώνοντάς τους παράλληλα για τους κλιματιζόμενους χώρους του Δήμου Αθηναίων.

Ειδικά κλιμάκια με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους πραγματοποιούν εξορμήσεις για την παροχή βοήθειας σε άστεγους, ενημερώνοντάς τους παράλληλα για τους κλιματιζόμενους χώρους του Δήμου Αθηναίων. Πρόγραμμα «Νοσηλεία στο Σπίτι»: Παρέχεται ενισχυμένη αρωγή και είδη πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους και Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Παρέχεται ενισχυμένη αρωγή και είδη πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους και Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Τηλεφωνική Γραμμή 10205: Βρίσκεται σε 24ωρη λειτουργία, παρέχοντας πληροφορίες και οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα σε 17 διαφορετικές γλώσσες.

Οι σταθμοί υποστήριξης του ΕΕΣ θα παραμείνουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για όσο διάστημα επικρατούν μετεωρολογικές συνθήκες που απαιτούν έκτακτα μέτρα.