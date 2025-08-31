Ακυρώνεται η συναυλία αφιέρωμα για τα Τέμπη που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Κυριακή 31 Αυγούστου στο ανοιχτό θέατρο Συκεών “Μάνος Κατράκης” στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος, μετά τη διεξαγωγή πρόβας για τη συναυλία, ο μαέστρος και καλλιτεχνικός Δ/ντης της ορχήστρας Ευάγγελος Αραμπατζής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία.

«Η απαίτηση των ιατρών είναι να απέχει από οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή. Η συναυλία στο ανοιχτό θέατρο Συκεών ”ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ” ακυρώνεται», αναφέρουν στην ανακοίνωση.

«Ευχόμαστε ολόψυχα όλοι μας περαστικά στον μαέστρο μας και σύντομα να τον έχουμε πάλι κοντά μας. Όσοι προμηθεύτηκαν ηλεκτρονικά εισιτήριο από την more.com θα τους επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου τις επόμενες ημέρες. Ζητούμε συγνώμη για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.

Με εκτίμηση, το ΔΣ του Σ.Φ.Σ.Ο.Ν.Ε.», καταλήγει η ανακοίνωση.