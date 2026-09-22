Ανακοινώνεται ότι η προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, συναυλία «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» στο Κηποθέατρο Παπάγου -με την Μπέσσυ Αργυράκη, τον Λάκη Τζορντανέλλι και τον Γιώργο Πολυχρονιάδη – ακυρώνεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η προστασία και η ασφάλεια του κοινού, των καλλιτεχνών και του τεχνικού προσωπικού αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα, καθιστώντας αδύνατη τη διεξαγωγή της εκδήλωσης υπό τις παρούσες συνθήκες.

Επιστροφή Εισιτηρίων: Η επιστροφή του αντιτίμου για όσους έχουν προμηθευτεί εισιτήρια μέσω της πλατφόρμας προπώλησης θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, με πίστωση στην ίδια κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά.

Η βραδιά ήταν σχεδιασμένη ως ένα νοσταλγικό μουσικό ταξίδι στις ομορφότερες δεκαετίες του ’60, ’70, ’80 και ’90, γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες.