Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ανακοινώνει την ακύρωση της παράστασης «Βάκχες» σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου, που είχε προγραμματιστεί από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2026 στην Πειραιώς 260, για λόγους υγείας.

Όπως ενημερώνει η ανακοίνωση του Φεστιβάλ, η επιστροφή των χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της πλατφόρμας αγοράς. Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από φυσικό σημείο πώλησης, οι κάτοχοί τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα ταμεία του Φεστιβάλ στο e-mail tickets@aefestival.gr και στο τηλέφωνο 210 4834913 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 έως 17:00).π.