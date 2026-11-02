Η ακύρωση δύο διαγωνισμών του Υπουργείου Πολιτισμού από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) φέρνει στο προσκήνιο τις συμβάσεις που αφορούσαν τη διαχείριση των εγκαταστάσεων υγιεινής και των ερμαρίων στην Ακρόπολη, καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση 27 πωλητηρίων σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.

Οι δύο συμβάσεις είχαν υπογραφεί λίγο πριν από τον Δεκαπενταύγουστο και είχαν προκαλέσει αντιδράσεις σχετικά με τους όρους παραχώρησης, το οικονομικό τους αντικείμενο, και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάθεσή τους.

Η σύμβαση για τις εγκαταστάσεις της Ακρόπολης

Η πρώτη σύμβαση αφορούσε τη διαχείριση των εγκαταστάσεων υγιεινής και των ερμαρίων στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, ο οποίος δέχεται περίπου 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η ανάθεση αφορούσε εταιρεία που είχε ιδρυθεί λίγους μήνες πριν από τη διαδικασία, με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ και χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα.

Η συμφωνία προέβλεπε διάρκεια έξι ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον έξι, μηνιαίο οικονομικό αντάλλαγμα 2.500 ευρώ και απόδοση στο Δημόσιο ποσοστού 2% επί των εσόδων.

Η παραχώρηση των 27 πωλητηρίων

Η δεύτερη σύμβαση αφορούσε την εμπορική εκμετάλλευση 27 πωλητηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας, μεταξύ των οποίων η Ακρόπολη, οι Δελφοί, η Κνωσός και η Αρχαία Ολυμπία.

Πολλά από τα συγκεκριμένα πωλητήρια είχαν ανακαινιστεί με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η παραχώρηση είχε προβλεφθεί για την ένωση εταιρειών Space Hellas – Radiant Technologies, με μηνιαίο τίμημα 50.600 ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περίπου 1.874 ευρώ ανά πωλητήριο, ενώ προβλεπόταν επιπλέον απόδοση ποσοστού 2% επί των πωλήσεων.

Και σε αυτή την περίπτωση, η διάρκεια της σύμβασης οριζόταν σε έξι χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη έξι.

Η απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και οι λόγοι ακύρωσης

Καθοριστική εξέλιξη στην υπόθεση αποτέλεσε η προσφυγή δύο εταιρειών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση της Αρχής, για τον διαγωνισμό που αφορούσε τα 27 πωλητήρια, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερέβαινε το προβλεπόμενο ευρωπαϊκό κατώφλι. Ως εκ τούτου, η προκήρυξη έπρεπε να έχει δημοσιευθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι να ακολουθηθεί η διαδικασία που είχε επιλεγεί.

Μετά την εξέταση των προσφυγών, οι δύο διαγωνιστικές διαδικασίες ακυρώθηκαν, εξέλιξη που επανέφερε στο δημόσιο διάλογο τα ζητήματα της διαχείρισης των συγκεκριμένων χώρων και των όρων παραχώρησής τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. και το αίτημα για παραίτηση της υπουργού

Την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ σχολίασε ο Τομέας Πολιτισμού της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος έκανε λόγο για δικαίωση των παρεμβάσεων που είχαν προηγηθεί, καθώς και των αντιδράσεων αρχαιολόγων που είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για τις συγκεκριμένες παραχωρήσεις.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. ζητά την παραίτηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη της υπόθεσης εγείρει ζητήματα πολιτικής ευθύνης για τη διαδικασία των συμβάσεων.

Παράλληλα, αναφέρεται στις δύο παραχωρήσεις, επισημαίνοντας τους οικονομικούς όρους τους και θέτοντας ερωτήματα για το όφελος που θα προέκυπτε για το Δημόσιο από την εκμετάλλευση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και πωλητηρίων.

Η ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζει ακόμη ότι οι απευθείας αναθέσεις και οι κλειστοί διαγωνισμοί έχουν κοστίσει στο Δημόσιο 20 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ συνδέει το ζήτημα με τη συνολικότερη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων.

Στην ίδια ανακοίνωση δεσμεύεται ότι, εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση, θα επανεξετάσει κάθε σύμβαση που κρίνεται επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον, θα προχωρήσει στην ενίσχυση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και θα παραπέμψει στη Δικαιοσύνη περιπτώσεις για τις οποίες διαπιστωθούν παραβάσεις καθήκοντος.

Στο επίκεντρο η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η ακύρωση των δύο διαγωνισμών επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των όρων με τους οποίους παραχωρούνται προς εμπορική αξιοποίηση εγκαταστάσεις και υποδομές που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τόσο η τήρηση των κανόνων δημοσίων συμβάσεων, όσο και το οικονομικό αντάλλαγμα που προβλέπεται για το Δημόσιο από την αξιοποίηση της πολιτιστικής του περιουσίας.

Η εξέλιξη της υπόθεσης και η απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ αποτελούν τα βασικά δεδομένα της υπόθεσης, ενώ οι πολιτικές αντιδράσεις και τα αιτήματα για ανάληψη ευθυνών διαμορφώνουν το πεδίο της δημόσιας συζήτησης γύρω από τη διαχείριση των συγκεκριμένων συμβάσεων.