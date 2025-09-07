Οι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Ακαδημίας West Point των ΗΠΑ, ακύρωσαν αιφνιδιαστικά την προγραμματισμένη τελετή βράβευσης του Τομ Χανκς. Σε email που εστάλη την Παρασκευή στους αποφοίτους από τον απόστρατο συνταγματάρχη Μαρκ Μπίγκερ, και το οποίο επικαλούνται οι Washington Post, αναφέρεται: «Η απόφαση αυτή δίνει τη δυνατότητα στην Ακαδημία να επικεντρωθεί στην κύρια αποστολή της, δηλαδή στην εκπαίδευση των σπουδαστών ώστε να ηγούνται, να μάχονται και να κερδίζουν ως αξιωματικοί στον ισχυρότερο στρατό του κόσμου, τον Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο γνωστός ηθοποιός είναι ένθερμος υποστηρικτής των βετεράνων, ο οποίος όμως στο παρελθόν έχει στηρίξει συστηματικά υποψηφίους του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο 69χρονος Χανκς έχει εκφραστεί επανειλημμένα κατά του Ντόναλντ Τραμπ και έχει στηρίξει οικονομικά Δημοκρατικούς πολιτικούς, όπως τους πρώην Προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, καθώς και τις Χίλαρι Κλίντον και Καμάλα Χάρις. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία δωρεών, έχει ενισχύσει οικονομικά τοπικά Δημοκρατικά Κόμματα σε πολλές πολιτείες, αλλά και στελέχη όπως ο Τσακ Σούμερ και ο Άνταμ Σιφ.

Ο Χανκς επρόκειτο να τιμηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου με το Βραβείο Sylvanus Thayer, την υψηλότερη διάκριση για πολίτες που δεν φοίτησαν στη Σχολή αλλά ενσαρκώνουν τις αξίες της: «Καθήκον, Τιμή, Πατρίδα». Δεν έχει γίνει γνωστό αν η βράβευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία ή αν έχει οριστικά ακυρωθεί.

Η τελετή θα συνοδευόταν από παρέλαση, παρουσία ολόκληρου του Σώματος των Δοκίμων. Το συγκεκριμένο βραβείο θεωρείται αντίστοιχο ενός τιμητικού διπλώματος και φέρει το όνομα του συνταγματάρχη Sylvanus Thayer, Διευθυντή της Σχολής από το 1817 έως το 1833.