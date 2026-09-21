Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας, στη Σαουδική Αραβία -η σημαντικότερη κινηματογραφική διοργάνωση και αγορά στον αραβικό κόσμο- ακυρώθηκε για το 2026.

Το 6ο Φεστιβάλ Ερυθράς Θάλασσας ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Variety.

Η διοργάνωση στη Τζέντα θα πραγματοποιηθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2027 με «ανανεωμένο όραμα και ένα πρόγραμμα που συνεχίζει να προβάλλει τον κινηματογράφο και τους δημιουργούς από τη Σαουδική Αραβία, την ευρύτερη περιοχή και ολόκληρο τον κόσμο», σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου.

«Η απόφαση έπεται μιας ενδελεχούς εξέτασης διαφόρων παραμέτρων που αφορούν τον χρονικό προγραμματισμό της επόμενης διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών και λειτουργικών απαιτήσεων για τη διεξαγωγή μιας διεθνούς εκδήλωσης τέτοιας κλίμακας» αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Ιδρύματος Κινηματογράφου Ερυθράς Θάλασσας να διασφαλίσει ότι το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την κατάλληλη στιγμή και υπό τις κατάλληλες συνθήκες, προσφέροντας την εμπειρία για την οποία έχει καθιερωθεί το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας» σημειώνεται.

Νωρίτερα φέτος, το Γκραν Πρι της Σαουδικής Αραβίας της Φόρμουλα 1, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην πίστα Jeddah Corniche από τις 17 έως τις 19 Απριλίου, ακυρώθηκε λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει επί του παρόντος ραγδαία κλιμάκωση της σύγκρουσης με τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης —οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν— και έχουν βάλει στο στόχαστρο διάφορες σαουδαραβικές πόλεις, αναφέρει το Variety.

Το περσινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου ήταν το πρώτο που πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Faisal Baltyuor (Φαϊσάλ Μπαλτιούρ), πρωτοπόρου της κινηματογραφικής βιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος τον Μάιο του 2025 διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας, οργανισμού που επιβλέπει το Φεστιβάλ, καθώς και το Ταμείο Ερυθράς Θάλασσας και τα Εργαστήρια Ερυθράς Θάλασσας που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ