Το μουσικό φεστιβάλ Wireless Festival στο Λονδίνο ακυρώθηκε, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, έπειτα από την απόφαση των βρετανικών αρχών να απαγορεύσουν την είσοδο στη χώρα στον Kanye West (γνωστό πλέον ως Ye). Ο Αμερικανός ράπερ επρόκειτο να είναι το βασικό όνομα του φεστιβάλ τον Ιούλιο και να εμφανιστεί και τις τρεις βραδιές.

Η απόφαση ελήφθη από το Υπουργείο Εσωτερικών Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο απέρριψε την αίτηση του καλλιτέχνη για Ηλεκτρονική Άδεια Ταξιδιού (ETA), κρίνοντας ότι η παρουσία του «δεν θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον». Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις αντισημιτικές δηλώσεις και τη γενικότερη συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια, που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αποκλεισμούς του από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η βρετανική κυβέρνηση δεχόταν πιέσεις να μην επιτρέψει την είσοδό του στη χώρα, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να χαρακτηρίζει «βαθιά ανησυχητική» την πρόσκλησή του στο φεστιβάλ. Παράλληλα, εταιρείες απέσυραν τις χορηγίες τους λόγω της συμμετοχής του, εντείνοντας την πίεση προς τους διοργανωτές.

Από την πλευρά του, ο Ye δήλωσε ότι επιθυμεί να επισκεφθεί το Λονδίνο για να παρουσιάσει ένα «σόου αλλαγής» και εξέφρασε την πρόθεσή του να συναντηθεί με μέλη της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζοντας ότι θέλει να αποδείξει έμπρακτα τη μεταστροφή του.

Ο καλλιτέχνης έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επικρίσεων για δηλώσεις θαυμασμού προς τον ναζισμό και σχετικές ενέργειες, γεγονός που έχει επηρεάσει σημαντικά τη διεθνή του παρουσία. Παρότι έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις φέτος στις ΗΠΑ και στο Μεξικό Σίτι, στο παρελθόν του έχει επίσης απαγορευτεί η είσοδος και σε άλλες χώρες.

Ειδικότερα του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Αυστραλία τον περασμένο Ιούλιο, αφού κυκλοφόρησε το “Heil Hitler”, ένα τραγούδι θαυμασμού του ναζισμού. Διαφήμισε επίσης ένα μπλουζάκι με σβάστικα προς πώληση στην ιστοσελίδα του.

Τον Ιανουάριο, δημοσίευσε μια ολοσέλιδη καταχώρηση στην Wall Street Journal ζητώντας συγγνώμη, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε μια αδιάγνωστη εγκεφαλική βλάβη και μια μη θεραπευμένη διπολική διαταραχή. Ζήτησε επίσης συγγνώμη για προηγούμενες εκφράσεις θαυμασμού για τον Αδόλφο Χίτλερ και τη χρήση εικόνων με σβάστικα.

Με πληροφορίες από : ΑΠΕ – ΜΠΕ