Η είδηση του θανάτου του Αλμπέρτο Εσκενάζη τη Δευτέρα (15/12) σε ηλικία 72 ετών σκόρπισε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. Ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης – ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας – που πάνω απ’ όλα υπήρξε ένας βαθιά ευγενής άνθρωπος. Με χαμηλό προφίλ, χωρίς ίχνος ματαιοδοξίας, αναζητούσε πάντα την ουσία και το φως.

Πάντα χαμογελαστός, γεμάτος θετική ενέργεια, μιλούσε με περηφάνια για το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του: τα παιδιά του.

«Ό,τι κάνω δεν το κάνω από φιλοδοξία ή ματαιοδοξία. Το κάνω για να πλησιάσω κάτι φωτεινό. Η τέχνη είναι να βγάζεις το σκοτάδι στο φως», είχε εξομολογηθεί στην τελευταία του συνέντευξη στη Ζούγκλα, στο podcast «Όμορφοι άνθρωποι» ενώ είχε επισημάνει πως «Το όνειρο δεν κοστολογείται και δεν μπορεί κανείς να στο πάρει».

Δεν είχε καμία διάθεση να κοιτάζει πίσω με νοσταλγία. «Ό,τι έγινε, έγινε και πάμε παρακάτω», έλεγε. Εκείνο που κρατούσε ήταν οι συνεργασίες του, καθώς είχε σταθεί δίπλα σε σπουδαίους ανθρώπους του θεάτρου. Πίστευε πως σήμερα δεν υπάρχουν σταρ. «Σταρ ήταν η Βουγιουκλάκη. Οι υπόλοιποι ήταν και είναι απλώς πολύ καλοί ηθοποιοί».

Δεν θεωρούσε ποτέ τον εαυτό του ιδιαίτερο. Ακόμη κι όταν ήταν νέος και όλες οι πόρτες άνοιγαν, όπως έλεγε, εκείνος άνοιξε μόνο μία – τη δική του. «Ξέρουμε όλοι την αρχή, τη μέση και το τέλος», έλεγε, θυμίζοντας τα λόγια του Καζαντζάκη πως η ζωή είναι το διάλειμμα ανάμεσα στη γέννηση και τον θάνατο. Γι’ αυτό και δεν φοβόταν το τέλος. «Ζεις το φως στο ενδιάμεσο. Δεν είμαστε το παν».

Η αξία, για εκείνον, δεν είχε καμία σχέση με το χρήμα ή την τηλεοπτική επιτυχία. Τα είχε απομυθοποιήσει όλα. Ήταν υπομονετικός, προστατευτικός με την οικογένειά του, και με τα χρόνια είχε αφήσει πίσω του τις συγκρούσεις. Υπηρέτησε το Θέατρο της Μεσογείου για 23 χρόνια, έγραψε, δημιούργησε, σιώπησε όταν χρειαζόταν – η «Πέμπτη κραυγή της σιωπής» το τελευταίο μυθιστόρημα του ήταν στάση ζωής.

Η οικογένεια, το θέατρο και η συγγραφή ήταν όσα του έκαναν καλό. Τον σέβονταν οι ηθοποιοί και τους αγαπούσε, γιατί – όπως έλεγε – δεν χρωστούσε σε κανέναν. Δημιουργούσε μέχρι εκεί που έφτανε το χέρι του, χωρίς υπερβολές, με καθαρή συνείδηση.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου (απόφοιτος του 1976). Πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες και βιντεοταινίες. Από πολύ νέος συνεργάσθηκε επαγγελματικά με τους Κώστα Καζάκο και Τζένη Καρέζη.

Ανάμεσα στις πολλές ερμηνείες του, ξεχωρίζουν οι παρουσίες του στη δραματική τηλεοπτική σειρά «Ο συμβολαιογράφος», μια μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή (με βασικό πρωταγωνιστή τον Βασίλη Διαμαντόπουλο) και στο «Φως του Αυγερινού», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη. Επίσης, είχε συμμετάσχει με τη φωνή του στις μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.

Είχε έναν γιο τον Λέοντα και μια κόρη τη Σάρα. Για δέκα έτη, από το 2001 έως το 2011, είχε δημιουργήσει τη δική του θεατρική στέγη και σχολή. Στις ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφιος με το κόμμα Κόσμος.