Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, στον ηθοποιό Αλμπέρτο Εσκενάζη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή -σε ηλικία 73 ετών – στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας γνωστοποίησε χθες (17/12) ότι η τελετή θα γίνει την Πέμπτη το μεσημέρι στις 13:30: «Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο, έναν από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας αύριο Πέμπτη στην 1.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας… θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό…».

Η κόρη του, Σάρα Εσκενάζη, έκανε την Τετάρτη (17/12/25) μία ανάρτηση, για να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του εκλιπόντος ηθοποιού.

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια μας» έγραψε η Σάρα Εσκενάζη, μετά το θάνατο του πατέρα της, Αλμπέρτο Εσκενάζη.

Μάλιστα, εξέφρασε και την επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές για το σπίτι του ηθοποιού.