Ο Άλεκ Μπάλντουιν εντάσσεται στο καστ της νέας ταινίας δράσης με τίτλο «Kockroach», πλαισιώνοντας τους Κρις Χέμσγουορθ, Τέιρον Έγκερτον και Ζαζί Μπιτς.

Πρόκειται για ένα αστυνομικό θρίλερ με φόντο τον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης, σε σκηνοθεσία του Ματ Ρος. Το σενάριο υπογράφει ο Τζόναθαν Έιμς, με τις τελικές διορθώσεις να φέρουν την υπογραφή του σκηνοθέτη.

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γουίλιαμ Λάσνερ του 2006, το «Kockroach», αφηγείται την ιστορία «ενός μυστηριώδους ξένου που αποφασίζει να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα της Νέας Υόρκης. Σε μια πόλη όπου η εξουσία είναι το παν, ο ήρωας μεταμορφώνεται σταδιακά στον απόλυτο κυρίαρχο του υποκόσμου».

Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Andrew Lazar και η Christina Weiss Lurie ενώ στην εκτελεστική παραγωγή βρίσκονται ο John Friedberg της Black Bear και η Vanessa Humphrey για λογαριασμό της Mad Chance.

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο, με τον Μπάλντουιν να επιστρέφει στη δράση μετά την ταινία «Rust».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ