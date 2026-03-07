Ο δημιουργός του «Heated Rivalry», Τζέικομπ Τίρνι, έχει ήδη δρομολογήσει το επόμενο πρότζεκτ του με τίτλο «Alexander», στο οποίο υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία αλλά και την παραγωγή. Πρόκειται για μια δραματική σειρά που εστιάζει στη σχέση του Μέγα Αλέξανδρου με τον Αριστοτέλη.

Το πρότζεκτ, για το οποίο έχει ήδη πάρει το «πράσινο φως» από το Netflix, βασίζεται στο μυθιστόρημα της Άναμπελ Λάιον, «The Golden Mean» που κυκλοφόρησε το 2009.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η σειρά «ξεκινά καθώς η Αθήνα παρακμάζει και ο Αριστοτέλης, ένα από τα σπουδαιότερα πνεύματα της εποχής, φτάνει στη Μακεδονία για να αναλάβει τη μόρφωση του νεαρού και παρορμητικού πρίγκιπα Αλεξάνδρου. Ανάμεσα σε ίντριγκες, απαγορευμένους έρωτες, αιματηρούς πολέμους και αμείλικτες φιλοδοξίες, η απρόσμενη σχέση τους θα συμβάλει στη γέννηση μιας αυτοκρατορίας και θα αλλάξει την πορεία της ιστορίας».

«Ο Τζέικομπ Τίρνι είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και περιζήτητες δημιουργικές φωνές και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα συνεργαστούμε μαζί του στο ”Alexander”», δήλωσε η Τζίνι Χάου, επικεφαλής σειρών μυθοπλασίας του Netflix για τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

«Από την πρώτη στιγμή μάς κέρδισε το όραμά του για τη μεταφορά τού αναγνωρισμένου μυθιστορήματος της Άναμπελ Λάιον. Η σειρά προσεγγίζει εκ νέου τη διαχρονική σχέση δύναμης ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητή, δίνοντάς της μια σύγχρονη, δυναμική πνοή που είναι ταυτόχρονα επική αλλά και βαθιά ανθρώπινη», συμπλήρωσε.

Μαζί με τον Τίρνι, στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται ο Τζέισον Μπέιτμαν (Jason Bateman) και ο Μάικλ Κόστιγκαν (Michael Costigan) για την Aggregate Films καθώς και ο εκτελεστικός παραγωγός του «Heated Rivalry», Μπρένταν Μπρέιντι (Brendan Brady), σύμφωνα με το Variety.

«Ερωτεύτηκα το βιβλίο της Άναμπελ Λάιον πριν από χρόνια και από τότε ονειρευόμουν να αφηγηθώ αυτή την ιστορία», δήλωσε ο σκηνοθέτης. «Ο Μπρένταν και εγώ δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Aggregate και το Netflix για να ζωντανέψουμε αυτόν τον απίστευτα συναρπαστικό κόσμο», κατέληξε.

