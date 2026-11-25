Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη πραγματοποίησε ελληνική αρχαιολογική αποστολή, η οποία εντόπισε τα θεμέλια ενός μεγάλου λιθόκτιστου κτηρίου στη Βασιλική Συνοικία, στον αρχαιολογικό χώρο των Σαλαλάτ της αρχαίας Αλεξάνδρειας.

Παράλληλα, ανακαλύφθηκε και μια σήραγγα που διέρχεται κάτω από το οικοδόμημα και εκτείνεται προς τη βόρεια πλευρά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, εξετάζεται αν πρόκειται για τον «Βασιλικό Τάφο» (Σήμα ή Σώμα), ο οποίος κατασκευάστηκε με εντολή του βασιλιά Πτολεμαίου Δ΄ Φιλοπάτορα (221–204 π.Χ.) και μνημονεύεται από τον αρχαίο Έλληνα γεωγράφο και ιστορικό Στράβωνα στην περιγραφή του για την αρχαία Αλεξάνδρεια.

Η ανακάλυψη έγινε από την ελληνική αρχαιολογική αποστολή του Ελληνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Αλεξανδρινού Πολιτισμού (HRIAC), με επικεφαλής τη δρα Καλλιόπη Λημναίου -Παπακώστα και με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Μοχέμπ Κασάμπγκι και τη Reliance Egypt, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και περίπου 20 χρόνια στην περιοχή των Κήπων Σαλαλάτ της Αλεξάνδρειας.

Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σερίφ Φάθι, έδωσε εντολή για τη συγκρότηση ειδικής επιστημονικής αρχαιολογικής επιτροπής για την επαλήθευση της ανακάλυψης και την αξιολόγηση της αρχαιολογικής της σημασίας.

Η επιστημονική επιτροπή επισκέφθηκε τον ανασκαφικό χώρο, εξέτασε τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ήρθαν στο φως και υπέβαλε έκθεση με τα πορίσματά της.

Στην έκθεσή της, η επιτροπή αναφέρει ότι ο χώρος βρίσκεται εντός της Βασιλικής Συνοικίας της αρχαίας Αλεξάνδρειας, μιας από τις σημαντικότερες ιστορικές περιοχές της πόλης και ότι τα τετράγωνα θεμέλια του οικοδομήματος και οι διαστάσεις τους υποδηλώνουν πως στήριζαν κάποτε μια μεγάλη και επιβλητική κατασκευή.

Η επιτροπή τονίζει από τα ευρήματα, μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε ταφική χρήση. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να πρόκειται για τον «Βασιλικό Τάφο» (Σήμα ή Σώμα), ο οποίος, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, κατασκευάστηκε με εντολή του βασιλιά Πτολεμαίου Δ΄ Φιλοπάτορα (221–204 π.Χ.) και μνημονεύεται από τον αρχαίο Έλληνα γεωγράφο και ιστορικό Στράβωνα στην περιγραφή του για την αρχαία Αλεξάνδρεια.

Ο δρ. Χισάμ Ελ Λέιθι εξήγησε ότι η επιστημονική επιτροπή εξέτασε επί τόπου τα ευρήματα της αποστολής και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που αποκαλύφθηκαν. Όπως σημείωσε, τα προκαταρκτικά συμπεράσματα επιβεβαιώνουν τη σημασία του χώρου, κυρίως λόγω της θέσης του μέσα στη Βασιλική Συνοικία της αρχαίας Αλεξάνδρειας.