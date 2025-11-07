Ένας ταλαντούχος και δημιουργικός 25χρονος Έλληνας πιανίστας, διαπρέπει στη Βοστώνη των ΗΠΑ, όπου ζει από το 2021. Βρέθηκε εκεί για σπουδές και συνεχίζει ως ενεργός μουσικός και μελετώντας τις αγαπημένες του μουσικές.

Ο Αλέξανδρος Κυριακόπουλος από τα Κύθηρα, έκανε το μεγάλο ταξίδι και οι Ηνωμένες Πολιτείες που σίγουρα ξέρουν να αξιολογούν και να δίνουν ευκαιρίες στα ταλέντα, τον κράτησαν εκεί για να συνεχίσει να δημιουργεί και να ονειρεύεται.

Συμμετέχει σε κονσέρτα και συναυλίες σε μία πόλη που τον κέρδισε πρώτα απ’ όλα διότι είναι γεμάτη μουσική. Ο ίδιος δεν ξεχνάει την Ελλάδα, έρχεται κάθε καλοκαίρι, τόσο για διακοπές όσο και για συναυλίες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ1 περιέγραψε το πώς ξεκίνησε να μαθαίνει μουσική από τα 5 του χρόνια, αλλά και το πώς αυτή βρισκόταν στη ζωή του από πριν ακόμα γεννηθεί.

Μελετώντας και αγαπόντας μεγάλους συνθέτες τις κλασικής μουσικής, προτίμησε να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του ως μουσικός και να ανοίξει τα φτερά του, εκεί όπου μπορεί να ζήσει κάνοντας αυτό που αγαπά.

Δείτε τα όσα ο ίδιος περιγράφει για την πορεία του: