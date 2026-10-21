Μετά τη μεγάλη επιτυχία στο Telekom Center Athens, όπου 19.305 θεατές παρακολούθησαν την παράσταση «Εξωγήινος: Η Επιστροφή», ο Αλέξανδρος Τσουβέλας συνέχισε με δύο μεγάλες βραδιές στη Θεσσαλονίκη.

Το PAOK Sports Arena γέμισε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, με 9.000 θεατές να παρακολουθούν την παράσταση σε διάταξη 360 μοιρών και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα στο κέντρο του γηπέδου.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού οδήγησε και σε δεύτερη παράσταση, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, την οποία παρακολούθησαν ακόμη 7.800 θεατές.

Συνολικά, 16.800 άνθρωποι βρέθηκαν στο PAOK Sports Arena μέσα σε δύο βραδιές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει το «Εξωγήινος: Η Επιστροφή».

Μετά το ιστορικό sold out της Αθήνας και τους σχεδόν 20.000 θεατές στο Telekom Center Athens, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας πρόσθεσε ακόμη δύο γεμάτες βραδιές στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία για την παράστασή του.