Με μια συγκινητική ανακοίνωση, η Εταιρεία Συγγραφέων αποχαιρετά τον Αλέξη Σταμάτη, έναν από τους πιο ανήσυχους και δημιουργικούς λογοτέχνες της γενιάς του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στο αντίο της, η Εταιρεία στάθηκε στο πλούσιο και πολυδιάστατο έργο που αφήνει πίσω του ο καταξιωμένος δημιουργός.

Η ανακοίνωση της Εταιρείας Συγγραφέων

«“Παφλασμός”

Η ίδια αγωνία, ο ίδιος φόβος, ένας θολός και άστοργος πόνος, σημείο στίξης ενός παφλασμού που ακατάπαυστα διεγείρεται μέσα στο στόμα κι εξαγνίζει τις αμαρτίες όλων των διπλωμένων σωμάτων που υπήρξα.

Αλέξης Σταμάτης, Κόσμος Γωνία (εκδ. Σοκόλη, 1992)

Με θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο πεζογράφος και ποιητής Αλέξης Σταμάτης δεν είναι πια μαζί μας. Πολυπράγμων και ανήσυχος συγγραφέας, είχε καταπιαστεί με πολλά είδη του λόγου, ξεκινώντας από την ποίηση (με τη συλλογή Κόσμος Γωνία, 1992) και καταλήγοντας πάλι σε αυτήν (Η ασθένεια των απαλών πραγμάτων, Κάπα Εκδοτική, 2025). Ενδιάμεσα, εξέδωσε μυθιστορήματα, διηγήματα, παιδική λογοτεχνία, αρθρογραφούσε, έγραψε σενάρια και ασχολήθηκε εκτενώς με το θέατρο, μέσα στο οποίο εξάλλου, χάρη στη μητέρα του Μπέτυ Αρβανίτη, είχε ζήσει. Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».