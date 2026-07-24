Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου αποχαιρέτησαν τον Αλέξη Σταμάτη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η σύζυγός του, Εύα Σιμάτου, μαζί με τη μητέρα του, Μπέτυ Αρβανίτη, και τον πατέρα του, Κώστα Σταμάτη, βρέθηκαν στην αίθουσα για το ύστατο χαίρε, σε μια συγκινησιακή ατμόσφαιρα όπου η κλασική μουσική στο πιάνο συνόδευε το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο συγγραφέα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου, στο Αποτεφρωτήριο βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Ανάμεσά τους ήταν οι ηθοποιοί Λένα Παπαληγούρα, Άλκης Παναγιωτίδης και Σταμάτης Γαρδέλης, καθώς και πλήθος φίλων και συγγενών.

Τη μνήμη του τίμησαν επίσης εκπρόσωποι του πολιτισμού. Το διοικητικό συμβούλιο και η καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου απέστειλαν στεφάνια, αποτίοντας φόρο τιμής στον συγγραφέα, ποιητή και θεατρικό δημιουργό.

Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών (η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή την Τρίτη 21 Ιουλίου), έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, την οποία αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια με αξιοπρέπεια.