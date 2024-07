Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο θα τιμήσει τον βραβευμένο με Όσκαρ Μεξικανό σκηνοθέτη, Αλφόνσο Κουαρόν με το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στην τέχνη του κινηματογράφου.

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Ελβετία που είναι αφιερωμένο στην παγκόσμια ανεξάρτητη κινηματογραφική τέχνη αναφέρουν ότι ο Αλφόνσο Κουαρόν είναι πέντε φορές βραβευμένος με Όσκαρ και ότι έχει γράψει σενάρια και έχει σκηνοθετήσει ένα ευρύ φάσμα ταινιών, που εκτείνονται από ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού στο Μεξικό, όπως το ντεμπούτο του το 1991 «Love in the Time of Hysteria » και το φιλμ «Y tu mamá también» μέχρι υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ όπως το «Harry Potter and the Prisoner of Azkaban».

Ο Κουαρόν ενσαρκώνει «το αληθινό πνεύμα ενός σύγχρονου καλλιτέχνη χαμαιλέοντα ικανού να δημιουργήσει αριστούργημα σε κάθε αποστολή» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο.

Το επερχόμενο έργο του Κουαρόν είναι η σειρά «Disclaimer» για το Apple TV+ με πρωταγωνιστές την Κέιτ Μπλάνσετ και τον Κέβιν Κλάιν που θα κυκλοφορήσει στις 11 Οκτωβρίου.

«Ο Αλφόνσον Κουαρόν είναι ένας οραματιστής δημιουργός ευέλικτων και απελευθερωμένων φαντασιών» δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Τζιόνα Νατζάρο σημειώνοντας ότι συνδυάζει «ένα πειραματικό πνεύμα με το εύρος δημοφιλών συγγραφέων». Ο Νατζάρο, σύμφωνα με το Variety πρoσθέτει ότι ο Κουαρόν «κατάφερε να αιχμαλωτίσει τη φαντασία και τις καρδιές εκατομμυρίων θεατών, μεταφέροντας το ίδιο θαύμα που βίωσε ο ίδιος ως παιδί και έφηβος, απολαμβάνοντας τη λάμψη του κλασικού μεξικανικού κινηματογράφου».

Με την ταινία «Children of Men» δυστοπικό αφήγημα βασισμένο σε μυθιστόρημα του Βρετανού συγγραφέα μυστηρίου Π. Ντ. Τζέιμς κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και το Καλύτερου Μοντάζ. Το 2013 σκηνοθέτησε και έγραψε το σενάριο του «Gravity» με τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Σάντρα Μπούλοκ και κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Με την επόμενη ταινία του «Roma» του 2018 που ακολουθεί μια μεσοαστική οικογένεια που ζει στην Πόλη του Μεξικού κατά τη διάρκεια των βίαιων φοιτητικών διαδηλώσεων της δεκαετίας του 1970 ο Κουαρόν κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας.

Το βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο σε κινηματογραφικές προσωπικότητες με εξαίρετη καριέρα.

Η απονομή του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 11 Αυγούστου στην Piazza Grande και την ίδια μέρα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τον Κουαρόν στο Spazio Cinema.