Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και στιχουργός Αλίσια Κις πραγματοποίησε τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου μια εμφάνιση έκπληξη σε έναν από τους κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς του Λονδίνου, όπου έπαιξε επιτυχίες της σε ένα μαύρο πιάνο, το οποίο είχε κάποτε δωρίσει στο εν λόγω κτήριο ο Έλτον Τζον.

Η βραβευθείσα με 15 Grammy μουσικός ερμήνευσε τέσσερα τραγούδια, μεταξύ αυτών τα χιτ ‘Empire State of Mind’, ‘If I Ain’t Got You’ και ‘No One’, στον σταθμό St Pancras International, ο οποίος συνδέει το Λονδίνο με την Ευρώπη.

Πλήθος συγκεντρωμένων επευφημούσε την Κις κατά τη διάρκεια της σόλο συναυλίας της, στο πλαίσιο της οποίας τραγούδησε επίσης την πρόσφατη επιτυχία της ‘Lifeline’, από το σάουντρακ του νέου μιούζικαλ ‘The Color Purple’.

Η εμφάνιση της Αλίσια Κις διήρκησε περίπου 10 λεπτά, με το ενθουσιώδες κοινό να μην χάνει την ευκαιρία για να βγάλει φωτογραφίες και να τραβήξει βίντεο.

Το Σαββατοκύριακο η Αμερικανίδα σταρ της R&B βρέθηκε στο Λονδίνο, όπου έδωσε μια συναυλία στο O2 Arena της βρετανικής πρωτεύουσας.

Alicia Keys sings and plays piano at St Pancras International train station, London, UK. (December 11th 2023) pic.twitter.com/PR4BexLHvw

Alicia Keys has just performed at a train station in London 🚆

🎹 @aliciakeys pic.twitter.com/FekeOBnISd

— Harry Low (@HarryLow49) December 11, 2023