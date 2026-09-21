Πόσες φορές καταφεύγουμε στο ψέμα για να προστατεύσουμε μια σχέση; Πόσες φορές κρύβουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε, φοβούμενοι τις συνέπειες που μπορεί να έχει η αλήθεια; Και τελικά, μήπως τα μεγαλύτερα ψέματα δεν είναι εκείνα που λέμε στους άλλους, αλλά εκείνα που λέμε στον ίδιο μας τον εαυτό;

Ο Αντώνης Καλομοιράκης, μετά τον πολυβραβευμένο «Καταπληκτικό Καταθλιπτικό», επιστρέφει στη σκηνή με τη νέα του κωμωδία «Αλήθεια σου λέω ψέματα», μια ανατρεπτική παράσταση γεμάτη χιούμορ, έρωτα, μυστικά και εκβιασμούς.

Η ιστορία ξεκινά αθώα. Ένα μικρό ψέμα, μια φαινομενικά ασήμαντη απόκρυψη, μια προσπάθεια να προστατευτεί μια σχέση ή να αποφευχθεί μια δύσκολη αλήθεια. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά στη ζωή, ένα ψέμα φέρνει το άλλο. Και κάπως έτσι, αυτό που ξεκίνησε ως μια «καλή πρόθεση» μετατρέπεται σε ένα εκρηκτικό γαϊτανάκι αποκαλύψεων, παρεξηγήσεων, επιθυμιών και απρόβλεπτων εξελίξεων.

Γιατί υπάρχει κάτι παράξενο με τα ψέματα: σχεδόν ποτέ δεν ξεκινούν με κακή πρόθεση. Λέγονται για να μη στενοχωρήσουμε κάποιον, για να μη χαλάσουμε μια στιγμή, για να μη ρισκάρουμε έναν έρωτα ή, ακόμη και, για να μη χάσουμε έναν άνθρωπο. Κι εκεί ακριβώς αρχίζει ο κατήφορος.

Με γρήγορο ρυθμό, έξυπνες ανατροπές και άφθονο χιούμορ, το «Αλήθεια σου λέω ψέματα» επιχειρεί να φωτίσει με κωμικό τρόπο τις μικρές και μεγάλες αντιφάσεις των ανθρώπινων σχέσεων, εκεί όπου η αλήθεια και το ψέμα συχνά μπλέκονται μεταξύ τους.

Μια κωμωδία για όσα λέμε, για όσα κρύβουμε και, κυρίως, για όσα δυσκολευόμαστε να παραδεχτούμε ακόμη και στον ίδιο μας τον εαυτό.

«Αλήθεια σου λέω ψέματα» από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλφα.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Η Φαίη βάζει αγγελία για προσωπικό στην εταιρεία όπου εργάζεται. Ο τελευταίος άνθρωπος που περιμένει να δει μπροστά της είναι ο Κωνσταντίνος -ο εφηβικός της έρωτας. Είκοσι χρόνια μετά. Και οι δύο παντρεμένοι. Και οι δύο πεπεισμένοι πως η ζωή τους έχει πάρει τον δρόμο της.

Κι όμως… μία μόνο βραδιά αρκεί για να τους θυμίσει ότι κάποια αισθήματα δεν εξαφανίζονται ποτέ. Μόνο που αυτή η βραδιά δεν θα εξελιχθεί όπως την είχαν φανταστεί. Γιατί, πριν καλά καλά προλάβουν να καταλάβουν τι τους συνέβη, βρίσκονται μπλεγμένοι με ένα κύκλωμα εκβιαστών που έχει εντελώς διαφορετικά σχέδια γι’ αυτούς.

Μια ανελέητη, σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων που συνδυάζει χιούμορ, μυστήριο και σασπένς. Ο Αντώνης Καλομοιράκης στήνει μια θεατρική «παγίδα» για τους ήρωες -και για το κοινό – σε μια παράσταση-εμπειρία που υπόσχεται να γίνει το απόλυτο θεατρικό γεγονός της σεζόν. Μια ιστορία γεμάτη γέλιο, έρωτα και εκβιασμούς, που θα σας κρατήσει με κομμένη την ανάσα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο!

Πρεμιέρα: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στις 21:00

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Αντώνης Καλομοιράκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιούλη Παπαδάκη

Σκηνικά: Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας

Ενδυματολογία: Μαρία Καββαδία

Χορογραφίες: Αρετή Μόκαλη

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Στίχοι τραγουδιών: Αντώνης Καλομοιράκης

Μουσική Επιμέλεια:ArsArtis

Φωτογραφίες: Γιώργος Χαρούλης

Γραφιστικά: Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Social Media: Νικόλας Παπαδάκης

Γραφείο τύπου καιΕπικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου WeWill

Παραγωγή: ΦΩΤΟΝΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ (info@fotonio.org)

Οργάνωση Παραγωγής: Σαπφώ Κωνσταντάρα

Παίζουν: Αντώνης Καλομοιράκης, Μάριος Μαριόλος, Εύη Κολιούλη, Τερέζα Καζιτόρη, Βασίλης Θελούρας

Στον ρόλο του Μίλτου: Νίκος Παντελίδης

Πού: Θέατρο Άλφα / Ληναίος-Φωτίου 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα Τηλ. θεάτρου: 210 5201828 & 690822

Πότε: Κάθε Τρίτη στις 21.00

Εισιτήρια: 20€ (VIP), 18€ (γενική είσοδος), 15€ (μειωμένο), 10€ (ατέλεια). Υπάρχουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια

Κρατήσεις εισιτηρίων 6944830500 Προπώληση:ticketservices.gr

Διάρκεια:. 90 λεπτά, χωρίς διάλειμμα