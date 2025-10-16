Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ελληνικού, το τελευταίο «αντίο στον ηθοποιό Άλκη Γιαννακά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (12/10) σε ηλικία 80 ετών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ελληνικού.

Ο ζεν πρεμιέ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και πρωταγωνιστής στην ταινία «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» ήταν ένας από τους τελευταίους σταρ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Απίστευτα όμορφος και γοητευτικός, άφησε αδιαμφισβήτητα ανεξίτηλο το αποτύπωμα του στο ελληνικό σινεμά και στις καρδιές του κόσμου.

Παρόντες στο τελευταίο αντίο ήταν, μεταξύ άλλων, οι Άννα Φόνσου, Κώστας Πρέκας και Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Κώστας Πρέκας εμφανώς συγκινημένος δήλωσε μεταξύ άλλων για τον Άλκη Γιαννακά: «Ένα παιδί υπέροχο ένας άνθρωπος συνταρακτικός, καλοσυνάτος που πάλεψε, μόχθησε, όμως οι εποχές ήταν σκληρές και κατέκτησε την κορυφή του ελληνικού κινηματογράφου».