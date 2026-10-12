Ανήμερα της επετείου απελευθέρωσης της Αθήνας από τους ναζί (12 Οκτωβρίου 1944), η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη τοποθετήθηκε αναφορικά με την επιλογή της αφίσας με τη σημαία της Βέρμαχτ στην Ακρόπολη για το Συνέδριο «Αρχαιολογία και Κατοχή, Ελλάδα 1941-1944», το οποίο διοργανώνεται από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Το θέμα έθεσε στη Βουλή και συγκεκριμένα στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας απαντήσεις από την ηγεσία του υπουργείου.

«Αρχίζει σήμερα μία έκθεση που φέρεται να είναι με την συμμετοχή του Υπουργείου Πολιτισμού με μία προκλητική αφίσα. Έχει αποσυρθεί; Διαβάσαμε και την ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Οφειλών που είναι πολύ δηκτική. Μιλάμε για την επίδειξη της σβάστικας στην Ακρόπολη και μάλιστα υπερμεγεθημένη», σημείωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ανέφερε πως το υπουργείο παρενέβη και η αφίσα άλλαξε, ενώ ταυτόχρονα υποστήριξε: «Η συγκεκριμένη αφίσα είναι ένα ιστορικό τεκμήριο και ανήκει στο αρχείο του. Κακώς, εάν θέλετε, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, κακώς την επέλεξαν. Ακριβώς επειδή υπήρξε η αντίδραση το υπουργείο παρενέβη και η αφίσα άλλαξε. Αλλά δεν φτιάχτηκε τώρα, υπάρχει ως τεκμήριο».

Η κ. Μενδώνη αναφέρθηκε ταυτόχρονα και στο ζήτημα των γερμανικών οφειλών. «Ό,τι πρέπει να διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση το διεκδικεί», σχολίασε χαρακτηριστικά.