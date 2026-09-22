«Σε ευχαριστώ, Μάιλι, που αντέγραψες το τραγούδι μου The Sphinx! Αισθάνομαι κολακευμένη!».

Η Γαλλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Αμάντα Λιρ, με μια ειρωνική ανάρτησή της στο διαδίκτυο, κατηγόρησε τη Μάιλι Σάιρους για λογοκλοπή ενός τραγουδιού της.

Στο νέο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή, το Bass Persuades, η μελωδία ενός τραγουδιού, του Redlights, παρουσιάζει, σύμφωνα με την Αμάντα Λιρ, ομοιότητες με το The Shphinx, που είχε ερμηνεύσει εκείνη το 1978.

«Εδώ δεν ήμουν ποτέ δικομανής, όμως η δισκογραφική εταιρεία Universal και οι δημιουργοί του τραγουδιού, του οποίου είμαι η στιχουργός, θέλουν να παραδεχτεί τη λογοκλοπή», είπε η Λιρ στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Εγώ, απλώς επισήμανα την κατάσταση ευχαριστώντας τη Μάιλι Σάιρους και προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα κολακευμένη. Ποτέ δεν απείλησε με δίκες ή με αντίποινα», πρόσθεσε η καλλιτέχνιδα, διευκρινίζοντας ότι ενημερώθηκε για το θέμα από τους θαυμαστές της.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Μάιλι Σάιρους ούτε οι συνεργάτες της έχουν απαντήσει στην Αμάντα Λιρ και τη δισκογραφική εταιρεία της.