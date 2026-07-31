Ο «Άμλετ» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, μία από τις σημαντικότερες τραγωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας, παρουσιάζεται με τη Στεφανία Γουλιώτη στον ομώνυμο ρόλο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη παρουσιάζουν την παράσταση από τις 19 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Βεάκη.

«ο κόσμος γέρνει, γκρεμίζεται. Γιατί έπρεπε να γεννηθώ εγώ για να τον στερεώσω;»

Άμλετ – τέλος πρώτης πράξης

Σε μια εποχή ρευστή και ολισθηρή, όπου ο κόσμος απομακρύνεται επικίνδυνα από τον Ανθρωπισμό, ο νεαρός στοχαστής-φιλόσοφος πρίγκιπας του Σαίξπηρ ξαναβρίσκει, συνειδητά, τη φωνή του σε μια γυναίκα ερμηνεύτρια, την ξεχωριστή Στεφανία Γουλιώτη. Η διακεκριμένη καλλιτέχνις συναντά έναν από τους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες της γενιάς του, τον Δημήτρη Καραντζά, σε μια νέα ανάγνωση του εμβληματικού έργου, για να επιχειρήσουν μαζί μια κατάβαση στα ζητήματα της ταυτότητας, της ύπαρξης, της αντίστασης απέναντι στα εξουσιαστικά καθεστώτα και τη βία, προτείνοντας εκ νέου τη σκέψη και τον στοχασμό ως μία από τις τελευταίες πιθανές παρηγοριές της ανθρωπότητας.

Με φόντο μια κοινωνία σε αποσύνθεση, ο Σαίξπηρ συνθέτει μια τραγωδία όπου η δράση συγκρούεται διαρκώς με τη σκέψη και το ερώτημα της ύπαρξης αποκτά οικουμενικές διαστάσεις. Ο Άμλετ παραμένει έως σήμερα μία από τις πιο σύνθετες και συναρπαστικές μορφές της παγκόσμιας δραματουργίας.

Σε μια «Δανία που σαπίζει» – όπως ο κόσμος μας – ο Άμλετ θα πρέπει να εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα του. Στην πορεία του αυτή θα έρθει αντιμέτωπος με ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα εξουσίας, που καταπίνει τη σκέψη και την ατομικότητα και καταργεί κάθε αθώο κύτταρο της κοινωνίας.

Ένα μακρύ και μαρτυρικό ταξίδι του εαυτού προς αυτό που ονομάζουμε αλήθεια και μια επίσκεψη στις πιο σκοτεινές αλήθειες του “είναι”.

Για τον «Άμλετ» -τη δεύτερη παράσταση του Δημήτρη Καραντζά στο Θέατρο Βεάκη, μετά τις «Τρεις Αδελφές» του Α. Τσέχωφ (2020) – συμπράττουν αγαπημένοι και σταθεροί συνεργάτες της δημιουργικής πορείας του Σκηνοθέτη, όπως οι Θεοδώρα Τζήμου, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Δημήτρης Καμαρωτός, Τάσος Καραχάλιος, Μαρία Πανουργιά και Ιωάννα Τσάμη, παρέα με μια ευρύτερη ομάδα καλλιτεχνών και συνεργατών, για να συνθέσουν, όλοι μαζί, το σύμπαν αυτής της νέας σκηνικής ανάγνωσης του έργου.

Συντελεστές

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος

Σκηνικό: Μαρία Πανουργιά

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική: Δημήτρης Καμαρωτός

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Κάλτσιου

Διανομή

Άμλετ: Στεφανία Γουλιώτη

Κλαύδιος: Φιντέλ Ταλαμπούκας

Γερτρούδη: Θεοδώρα Τζήμου

Οφηλία: Νατάσα Εξηνταβελώνη

Πολώνιος: Συμεών Τσακίρης

Οράτιος: Θανάσης Ραφτόπουλος

Λαέρτης: Νίκος Μήλιας

Ρόζενκραντζ: Νίκος Κουσούλης

Γκίλδενστερν: Γρηγόρης Μπαλλάς

Ηθοποιοί – Νεκροθάφτες – Αξιωματικοί:Μιχάλης Αναγνώστου, Πασχάλης Τερζής, Μιχάλης Ψαλίδας

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Όλγα Παυλάτου

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Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Πρόγραμμα παραστάσεων

από 19 Δεκεμβρίου

Τετάρτη στις 19:00

Πέμπτη στις 20:00

Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 18:00 και στις 21:00

Κυριακή στις 19:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

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Παραγωγή

Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη