Δύο ιστορικά τοπόσημα στην καρδιά της Αμοργού, που για χρόνια στέκονταν σιωπηλά αφήνοντας τον χρόνο να τα φθείρει, αποκτούν ξανά ζωή. Στη σκιά του επιβλητικού βράχου της Χώρας, ο «Θόλος» και ο «Κάτω Λάκκος» αναστηλώθηκαν, ανοίγοντας επίσημα τις πόρτες τους στο κοινό και σηματοδοτώντας μια ουσιαστική προσπάθεια διάσωσης της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του νησιού. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των εργασιών από τον Δήμο Αμοργού στο πλαίσιο της συνολικής ανάπλασης του παραδοσιακού οικισμού.

Η Χώρα της Αμοργού, που άρχισε να διαμορφώνεται κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο για την προστασία των κατοίκων από τις αραβικές επιδρομές και οχυρώθηκε στα χρόνια της Ενετοκρατίας, διατηρεί μέχρι σήμερα ανεξίτηλο τον χαρακτήρα της. Τα δύο νέα προσβάσιμα μνημεία συνδέονται άμεσα με αυτή την πολυαιώνα ιστορία. Ο «Κάτω Λάκκος», μια καμαροσκέπαστη τοξωτή υδατοδεξαμενή του 15ου αιώνα, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της ενετικής περιόδου στο νησί. Ακριβώς δίπλα, ο «Θόλος», ένα ιστορικό κτίσμα που παρέμενε ερειπωμένο για δεκαετίες, αναστηλώθηκε πλήρως για να φιλοξενεί πλέον πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί ως σημείο ενημέρωσης για τα παραδοσιακά επαγγέλματα της Αμοργού που τείνουν να εξαφανιστούν. Όπως σημείωσε η κ. Μενδώνη, η ποιότητα του περιβάλλοντος και η ορθολογική ανάδειξη του μνημειακού πλούτου αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μπήκαν οι βάσεις για ένα ακόμα μεγάλο έργο υποδομής. Ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώνεται η Προγραμματική Σύμβαση για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στο Υπουργείο Πολιτισμού, με σκοπό την ίδρυση Διαχρονικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αμοργού. Η ανάγκη αυτή κρίθηκε επιτακτική, καθώς η υφιστάμενη Αρχαιολογική Συλλογή δεν επαρκεί πλέον για να στεγάσει τον πλούτο των ευρημάτων από τις ανασκαφές των τελευταίων ετών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην προστασία της εκκλησιαστικής κληρονομιάς του τόπου. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1537-1824), η Αμοργός γνώρισε μέρες οικονομικής ακμής και μιας πραγματικής «εκκλησιαστικής αναγέννησης», η οποία αποτυπώνεται έντονα στους ναούς της. Η Υπουργός, συνοδευόμενη από τον Έφορο Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Δημήτρη Αθανασούλη και την Προϊσταμένη Συντήρησης Μαρία Μερτζάνη, πραγματοποίησε αυτοψία σε τρεις σημαντικές εκκλησίες της Χώρας, όπου το Υπουργείο ολοκλήρωσε τη μελέτη και τη συντήρηση των εξαιρετικών μεταβυζαντινών ξυλόγλυπτων τέμπλων και των εικόνων τους.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στο τέμπλο των Αγίων Αποστόλων του 1901 (έργο του γλύπτη Ιωάννη Μαγιάση, με εικόνες του 1707 των Ιακώβου Αμοργαίου και Ιακώβου Μόσχου), στο τέμπλο της Ζωοδόχου Πηγής του 17ου αιώνα στον ιστορικό ναό της οικογένειας Γαβράδων (με έργα του Ιακώβου ιερομονάχου, του Ιακώβου Αμοργαίου και Σιφνίων ζωγράφων), καθώς και στο τέμπλο του δεξιού κλίτους στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, φιλοτεχνημένο το 1903 από τον Αμοργιανό ξυλογλύπτη Κωνσταντίνο Πράσινο.

Η φροντίδα για τα κειμήλια του νησιού συνεχίζεται, καθώς δόθηκαν οδηγίες ώστε το φθινόπωρο να ξεκινήσει η αποκατάσταση των τέμπλων στον Άγιο Ελευθέριο (οικογενειακή εκκλησία του Αμοργιανού λογίου Εμμανουήλ Ιωαννίδου), στην Αναλήψη (εξαιρετική τέχνη του 1820) και στον Ευαγγελισμό (έργο του Κ. Πράσινου, του 1926).

Παράλληλα, για το 2027 προγραμματίστηκε η συντήρηση του τέμπλου στο βόρειο κλίτος της Μητρόπολης (Κοίμηση της Θεοτόκου, 1800), όπου δεσπόζει η εικόνα της Παναγίας της Επισκοπής με τοιχογραφίες που φτάνουν έως και τους παλαιολόγειους χρόνους (14ος αιώνας).

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στην Αμοργό, η Λίνα Μενδώνη παρέστη στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη Λότζια, στην οποία προεξήρχε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος. Παράλληλα, ήταν η κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση του Δήμου προς τιμήν του Πρωτοπρεσβύτερου του Οικουμενικού Θρόνου π. Θωμά Συνοδινού.

Στην ομιλία της, η Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία που έχει για το Υπουργείο η τιμή προς ένα πρόσωπο που απέδειξε ότι η πνευματική διακονία και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν δύο αλληλένδετες εκφράσεις της ίδιας ευθύνης. Αναφερόμενη στον π. Θωμά Συνοδινό, σημείωσε πως ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία ανθρώπων που μετατρέπουν κάθε διακονία σε έργο ζωής, συνδυάζοντας τη διοικητική ευθύνη με την ποιμαντική ευαισθησία και χειριζόμενος με αριστοτεχνική ακρίβεια δύσκολα και ευαίσθητα θέματα.

Τέλος, η επίσκεψη έκλεισε με ειδήσεις που αφορούν συνολικά τις Κυκλάδες, καθώς σε συνάντηση εργασίας με τους βουλευτές του νομού, Κατερίνα Μονογιού, Φίλιππο Φόρτωμα και Μάρκο Καφούρο, ανακοινώθηκε η έναρξη της α΄ φάσης των εργασιών αποκατάστασης στον εμβληματικό Πύργο του Χειμάρρου στη Νάξο, με κονδύλι 300.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.