Το AMoS (Alonissos Movies for the Sea) Film Festival, το πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου με θεματικό άξονα τη θάλασσα, ξεκινά 9-12 Οκτωβρίου στην Αλόννησο, την καρδιά του μεγαλύτερου θαλάσσιου πάρκου της Ελλάδας.

Σε μια χρονική συγκυρία, που η ίδρυση δύο νέων θαλάσσιων πάρκων, υπογραμμίζει τη σημασία τους για τη διαφύλαξη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, η Αλόννησος και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Β. Σποράδων “δείχνουν τον δρόμο” ως πρότυπο ολοκληρωμένης διαχείρισης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής και αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία που έχει για έναν τόπο και τη βιώσιμη ανάπτυξή του, η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην προστασία και αξιοποίηση του φυσικού του κεφαλαίου.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει ταινίες μυθοπλασίας, μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και animation για μικρούς και μεγάλους, όλες με επίκεντρο το μεγαλείο της θάλασσας. Συνολικά, θα προβληθούν 7 ταινίες μεγάλου μήκους και 17 μικρού μήκους, ενώ το πρόγραμμα του φεστιβάλ συμπληρώνουν πλούσιες παράλληλες δράσεις όπως εικαστικά εργαστήρια, καθαρισμοί παραλιών, εκδρομές με ημερόπλοια, που ενισχύουν το κεντρικό μήνυμα της διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το AMoS Film Festival θα εγκαινιάσει ο Πρίγκιπας Αλβέρτος ΙΙ του Μονακό, στο περιθώριο επίσκεψής του στις Σποράδες με άξονα τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας.

Το AMoS επιδιώκει να διασυνδέσει ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια πάρκα της Ευρώπης με υψηλών προδιαγραφών φιλμογραφία, με στόχο να αναδείξει τη μαγεία και σημασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και κατ’επέκταση να ενισχύσει το ενδιαφέρον για τη θαλάσσια προστασία, την ευαισθητοποίηση για τα παγκόσμια ζητήματα των ωκεανών και την επικοινωνία μηνυμάτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ετήσια επαναλαμβανόμενη εκδήλωση, σε μια από τις πιο εμβληματικές θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ευρώπης, ένα σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους της τέχνης και της οικολογίας που αναδεικνύει τη δύναμη της κινηματογραφικής δημιουργίας να εμπνέει, να ευαισθητοποιεί και να υποστηρίζει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.