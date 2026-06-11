Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε η «παρθενική» του διοργάνωση τον Οκτώβριο του 2025, το AMoS (Alonissos Movies for the Sea) Film Festival, το πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου με θεματικό άξονα τη θάλασσα, επιστρέφει πιο δυναμικό και καλοκαιρινό, 15-20 Ιουνίου στην Αλόννησο, την καρδιά του εμβληματικότερου θαλάσσιου πάρκου της Ελλάδας.

Το AMoS, που διοργανώνεται και φέτος από τον Δήμο Αλοννήσου και την περιβαλλοντική οργάνωση ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ, αποτελεί μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που επιδιώκει να διασυνδέσει ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια πάρκα της Ευρώπης με υψηλών προδιαγραφών φιλμογραφία, με στόχο να αναδείξει τη μαγεία και σημασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και να ενισχύσει το ενδιαφέρον για τη θαλάσσια προστασία, την ευαισθητοποίηση για τα παγκόσμια ζητήματα των ωκεανών και τη νησιωτικότητα.

Το πρόγραμμα του φετινού AMoS περιλαμβάνει 11 ταινίες μεγάλου μήκους (εκ των οποίων οι 5 animation για τους μικρούς μας φίλους) και 5 μικρού μήκους. Η αυλαία του φεστιβάλ θα ανοίξει με την αριστουργηματική ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Μικρά Αγγλία», ενώ θα ακολουθήσουν ταινίες περιπέτειας, όπως το Perfect Storm του Wolfgang Petersen, κοινωνικές όπως το Local Hero του Bill Forsythe, αλλά και το ντοκιμαντέρ Ocean with David Attenborough, που θα προβληθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Revive Our Ocean Greece” που συντονίζει το CPF.

Πέρα από τις δωρεάν προβολές των ταινιών, το AMoS περιλαμβάνει (επίσης δωρεάν) και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες δράσεις, πάντα με επίκεντρο το θαλάσσιο περιβάλλον και το σινεμά, όπως εκπαιδευτικές κρουαζιέρες γνωριμίας με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Β. Σποράδων, καθαρισμούς παραλιών σε νησίδες του πάρκου, δημιουργία ψηφιδωτού εμπνευσμένου από τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, αλλά και εκπαιδευτικά εργαστήρια για την ενίσχυση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας, όπως masterclass κινηματογράφου για παιδιά & εφήβους της Αλοννήσου και σεμινάρια σεναρίου για τους κατοίκους του νησιού.

Τέλος, είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι οι επισκέπτες του φεστιβάλ, με την πολύτιμη προσφορά των υποστηρικτών της διοργάνωσης, εξασφαλίζουν με την εγγραφή τους προνομιακές τιμές, στη μετακίνηση, τη διαμονή και σε άλλες υπηρεσίες, για την περίοδο υλοποίησης της εκδήλωσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ