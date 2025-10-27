Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου

Το βραβευμένο στο Λονδίνο έργο του δημιουργού Χρίστου Χαλικιά «Αν μ’ ακούς, θα γίνω σεισμός» έρχεται από τις 28 Νοεμβρίου στο Θέατρο Lib’ro.

Το νέο έργο του πολυδιάστατου δημιουργού είναι μια τελετουργική performance–installation που δεν περιγράφεται — βιώνεται.

Ένα σκηνικό ξόρκι όπου ο ήχος, το φως και η φωνή ενώνονται σε έναν ζωντανό μηχανισμό μνήμης και συγκίνησης.

Στο σκοτάδι δεν υπάρχει πρόσωπο. Υπάρχει μόνο παλμός. Και από αυτόν — γεννιέται ο σεισμός.

Το έργο έχει διακριθεί στο Λονδίνο, μέσα από τη συμμετοχή του σε διεθνές φεστιβάλ πειραματικής performance, αναδεικνύοντας τη δυναμική και τη διεθνή απήχηση της ελληνικής σκηνικής δημιουργίας.

«Ο θεατής δεν παρακολουθεί, συμμετέχει. Το σώμα του γίνεται αισθητήρας δόνησης, η αναπνοή του συντονίζεται με τον ρυθμό της σκηνής.

Η σιωπή δεν είναι απουσία, είναι έκρηξη που κρατιέται. Κάθε λέξη είναι παλμός. Κάθε παύση — σεισμός.

Το σκληρό είναι λόγος. Το σώμα είναι αρχείο», σημειώνει ο δημιουργός.

Μια εμπειρία που δεν ζητά κατανόηση, αλλά παράδοση στο άκουσμα. Εκεί όπου το σκοτάδι αναπνέει, κι η φωνή γεννά φως.

Info:

Σύλληψη – Κείμενο – Σκηνοθεσία – Εικαστική Σύνθεση & Σκηνικός Σχεδιασμός: Χρίστος Χαλικιάς

Ηχητικός σχεδιασμός: Γιάννης Χριστοδουλάτος / Sweetspot Productions

Φωτιστική επιμέλεια: Ορέστης Πουλάκης

Φωνή: Ευαγγελία Ζώτου / Χάρης Κόκκινος

Χώρος: Θέατρο Lib’ro — Οδός Κυψέλης 15, Κυψέλη/Αθήνα

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή, στις 21:00

Διάρκεια: 28 Νοεμβρίου 2025 – 18 Ιανουαρίου 2026

Προπώληση: more.gr