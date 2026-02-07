Το Σωματείο Επαγγελματιών Αφήγησης Ιστόρησης (Σ.ΕΠ.ΑΦ.Ι) επιθυμώντας να συμβάλει στην αναγνώριση, προβολή, υπεράσπιση και θεσμική επισημοποίηση της επαγγελματικής ιδιότητας των εργαζόμενων στο χώρο των προφορικών αφηγήσεων, αλλά ταυτόχρονα και της αφήγησης-ιστόρησης ως σημαντικής σχέσης και πολιτιστικής έκφρασης του ανθρώπου, προβάλλει την ιδέα της ανάγκης σύνδεσης της 9ης Φεβρουαρίου με την προφορική αφήγηση-ιστόρηση και δρομολογεί πρωτοβουλίες ανάδειξής της ως Εθνικής Ημέρας Αφήγησης.

Το ΣΕΠΑΦΙ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις αφηγήτριες και στους αφηγητές, μέλη και μη μέλη του ΣΕΠΑΦΙ, και σε όσους αγαπούν την Τέχνη της Αφήγησης Ιστόρησης, να στηρίξουν την πρώτη του δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, 9η Φεβρουαρίου.

Πρόθεση του επαγγελματικού αυτού Σωματείου είναι να καθιερωθεί η 9η Φεβρουαρίου και ως Εθνική Ημέρα Αφήγησης, κατά το παράδειγμα άλλων χωρών (πχ. Δανία). Μια ημέρα που θα γιορτάζεται πανελληνίως με εκδηλώσεις και αφιερώματα στην τέχνη της Αφήγησης-Ιστόρησης.

Ως πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή, προσκαλεί σε μια διαδικτυακή συνάντηση αφηγήσεων τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 στις 19:00 στο σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/83281421128?pwd=K3ZvVGdVakc0by9UMXdnM0NqbVU3UT09

Μπορούν να συμμετάσχουν αφηγητές/αφηγήτριες και θεατές που αγαπούν τα παραμύθια, τις ιστορίες και επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με την ευρύτερη αφηγηματική κοινότητα. Η διάρκεια αφήγησης θα είναι έως 10 λεπτά με υποχρεωτική αναφορά στην πηγή της ιστορίας.

Τα χρονικά ορόσημα που μετατρέπονται σε σημαντικές ημερομηνίες με αναφορές εθνικού, διεθνούς ή οικουμενικού χαρακτήρα, αποτελούν ένα τρόπο υπενθύμισης αλλά και προβολής ξεχωριστών στιγμών από την ιστορία του Πολιτισμού. Τούτες οι επικεντρώσεις αξιοποιούνται κάθε φορά ανάλογα με το ειδικό βάρος που έχουν ιστορικά, θέτοντας στο επίκεντρο της προσοχής και παράλληλα δρομολογούν πρωτοβουλίες, επιθυμώντας την ανάδειξη των επιλεγμένων θεμάτων που έρχονται στο προσκήνιο, προκειμένου να ενημερώσουν και να συγκροτήσουν ένα ιδιαίτερο είδος πολιτιστικής μνήμης στη συνείδηση ενός ευρύτερου κοινού.

Ανάμεσα σε όλες εκείνες τις «Ημέρες» παγκόσμιας θεσμοθέτησης οι οποίες επιχειρούν να προωθήσουν και να προβάλλουν μια ιδέα, αποτελεί η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού, καθώς συνδέεται με το θάνατό του το 1857. Καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17889 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 1384/24/04/2017) και υιοθετήθηκε από την UNESCO μόλις το 2025.

Η Ημέρα αυτή έχει κεντρικό της άξονα την προβολή και ανάδειξη της διαχρονικότητας αλλά και του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα στους αιώνες και της συμβολής της στην εδραίωση του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού, καθώς έγινε η βάση για τη μορφοποίηση και μεταβίβαση λογοτεχνικών έργων, φιλοσοφικών θεωρήσεων και επιστημονικών θεωριών που επηρέασαν την ανθρωπότητα.

Η Γλώσσα αποτελεί για τους αφηγητές όλων των τόπων και όλων των εποχών, το βασικό μέσο μετάδοσης ιστοριών που διακρίνονται από την αποτύπωση μέσα τους, θεμελιακών αξιών που διαμορφώνουν και αναδεικνύουν την ποιότητα του ανθρώπου καθορίζοντας τη ζωή του στο παρόν και στο μέλλον της διαδρομής του στον κόσμο. Είναι καράβι και ταξίδι γνώσης, μνήμης, σοφίας, τόπος συνάντησης και διάδρασης πολιτιστικής των λαών αλλά ταυτόχρονα και μπόλι εθνικής ταυτότητας.

Οι αφηγητές/τριες συμπράττουν στην καλλιέργεια της γλώσσας, του ζωντανού προφορικού λόγου και στην ανανέωση των παραδοσιακών ιστοριών, απευθυνόμενοι/ες στο σύγχρονο κοινό να μπαίνουν ελεύθερα.

Πληροφορίες: τηλ.: 6988579342 (Αντωνία Μπατζαλή – έφορος εκδηλώσεων), 6987720086 (Ελεάνα Χατζάκη – Πρόεδρος ΣΕΠΑΦΙ)

;