Τα Διεθνή Λογοτεχνικά Βραβεία Jean Moreas έχουν πλέον καθιερωθεί ως ένας σεβαστός και επιδραστικός θεσμός όχι μόνον για να αναγνωρίζονται τα διακεκριμένα και αξιόλογα έργα της ελληνικής παραγωγής, αλλά και ως παράγοντας ενδυνάμωσης της περαιτέρω δημιουργίας.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 οι Επιτροπές Ποίησης και Πεζογραφίας των Βραβείων συνεδρίασαν και κατάρτισαν τις βραχείες λίστες σε πέντε κατηγορίες: ποιητική συλλογή, πρώτη εμφάνιση στην ποίηση, μυθιστόρημα, διήγημα/νουβέλα και πρώτη εμφάνιση στην πεζογραφία.

Στην λογοτεχνική παραγωγή του 2025, η κάθε Επιτροπή εστίασε στην συνύπαρξηι καταξιωμένων και έμπειρων δημιουργών με τους πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς.

Στην ποίηση, επανέρχεται η μνήμη, η απώλεια και η εμπειρία του χρόνου, ενώ το προσωπικό βίωμα παίρνει διαφορετικές μορφές, από τον λυρικό στοχασμό και την ειρωνεία, μέχρι τη θραυσματική γραφή. Σε ορισμένα έργα, η ποιητική γραφή συνομιλεί με την παράδοση, την ιστορία ή τη φωτογραφική εικόνα.

Αντίστοιχα στην πεζογραφία, η επανεγγραφή του μύθου και η επιστροφή σε κρίσιμες περιόδους της Ιστορίας, συνυπάρχουν με αφηγήσεις για την οικογενειακή μνήμη, τις σχέσεις ανάμεσα στις γενιές και την έμφυλη εμπειρία. Από την εκτενή μυθοπλασία έως τη νουβέλα και το διήγημα, η αναζήτηση νέων αφηγηματικών τρόπων εκδηλώνεται, μεταξύ άλλων, στη χρήση του αποσπάσματος, στην εναλλαγή των φωνών και στις διασταυρώσεις αυτοβιογραφίας και επινόησης.

Ακολουθούν οι βραχείες λίστες, σε αλφαβητική σειρά ανά κατηγορία.

Βραχεία λίστα για την καλύτερη ποιητική συλλογή 2025

Δημητριάδου Διώνη, Αδώνιδος κήποι, Εκδόσεις ΑΩ

Ευσταθία Π., Σίνγκερ, Θράκα

Ιωάννου Θωμάς, Ανοιχτή ημερομηνία, Πόλις

Καντ Μαρία, punctum, Gutenberg

Καψάλης Διονύσης, Η δεύτερη ομορφιά ή το γαλάζιο τ’ ουρανού, Άγρα

Κολοσιάτου Φροσούλα, Κρατώ κάτι από σένα, Μανδραγόρας

Μηλιάς Αλέξανδρος, Απ’ την Αθήνα φάντασμα, Πατάκης

Παπάνας Νίκος, Στρογγυλές γωνίες, Ιωλκός

Στυλιανού Νάντια, Ο μυστικός θίασος, Καστανιώτης

Φουντουλάκη Κασσάνδρα, Η μέρα που μικραίνει, Ιωλκός

Βραχεία λίστα για πρωτοεμφανιζόμενο/-η ποιητή/-τρια 2025

Ισαακίδης Πέτρος, Ηφαιστειωθείς, Θράκα

Καλαφάτη Γεωργία, Η Αγέραστος Ρόζα, Εκδόσεις ΑΩ

Κλήμης Βασίλειος, Αλγόριθμοι σιωπής, Εκδόσεις ΑΩ

Μπέρτος Άγγελος, Καρπάθια, Θίνες

Μωραΐτης Ιωάννης, Νορβηγικό τοπίο, Ιωλκός

Πάνου Θανάσης, Ασπρόμαυρα πλάνα, Ιωλκός

Σιούκα Δήμητρα, Το μέσα δάχτυλο, Κάπα Εκδοτική

Σταματάκη Ραφαέλα, Σατωρέ, Βακχικόν

Φίλης Λάζαρος, Αν κανείς από εσάς έχει στραγγαλίσει ποτέ ένα πουλί, Θράκα

Χατζηγεωργίου Χρήστος, Γυμνή ζωή, Περισπωμένη

Βραχεία λίστα για μυθιστόρημα 2025

Ακρίβος Κώστας, Όνομα πατρός: Δούναβης, Μεταίχμιο

Γκουρογιάννης Βασίλης, Τα κιάλια του Βασίλι Τσουικόφ, Μεταίχμιο

Διονυσίου Νάσια, Μη γράφετε Αρθούρος, Πόλις

Ζουργός Ισίδωρος, Χάλκινα κατώφλια, Πατάκης

Μιχαλοπούλου Αμάντα, Το μακρύ ταξίδι της μιας μέσα στην άλλη, Πατάκης

Σερέφας Σάκης, Πέτα το στη θάλασσα, Μεταίχμιο

Στελλάτου Ελένη, Καιρός των κρυστάλλων, Πόλις

Τζαμιώτης Κωνσταντίνος, Θα πέσει η νύχτα, Μεταίχμιο

Τζανακάρης Βασίλης Ι., Αμαλία, μια πόρνη στα αζήτητα, Ελληνοεκδοτική

Τσαλίκογλου Φωτεινή, Ο Ιωσήφ ήρθε μετά, Καστανιώτης

Βραχεία λίστα για διήγημα/νουβέλα 2025

Αστερίου Χρήστος, Η εγγαστρίμυθη φάλαινα, Πατάκης

Αυγερινού Σοφία Α., Άγνωστες λέξεις, Πόλις

Δαββέτας Νίκος, Η δεσμοφύλακας, Πατάκης

Δρακονταειδής Φίλιππος Δ., Προ πολλού και προ ολίγου, Κέδρος

Κορομηλά Λένα, Βρίσκεις πάντα αυτό που δεν ψάχνεις, Ιωλκός

Μήτσου Ανδρέας, Δύο παράξενα πλάσματα, Καστανιώτης

Μοδινός Μιχάλης, Η υπόθεση της ερυθράς βασίλισσας, Καστανιώτης

Παπαϊωάννου Μαριλένα, Δέκα εκατοστά, Καστανιώτης

Τεντζεράκη Μαριάνθη, Φύλο ασθενές. 10 ιστορίες για 10 γυναίκες, Βακχικόν

Φάις Μισέλ, Μεσοτοιχίες. Αθέατοι συγκάτοικοι, Πατάκης

Βραχεία λίστα για πρωτοεμφανιζόμενο/-η πεζογράφο 2025

Αγαθαγγελίδου Μαρίνα, Ρεπεράζ, Πατάκης

Ευαντινός Νικόλας, Τράνταγμα, Κέδρος

Ξούριας Γιάννης, Φύλλα βασιλικού, Gutenberg

Πιμπλής Ευάρεστος, Πέρα από τη συναίνεση, Πόλις

Πισσάνης Γιώργος, Οι ανώνυμοι, Ιωλκός

Σερίφη Κατερίνα, Κιτ επιβίωσης, Καστανιώτης

Σύρμας Γιώργος, Rec, Ίκαρος

Τσιλιπάνης Β., Μηδενικό είσαι εσύ, Ιωλκός

Τσουκαλίδου Στεφανία, Παλμαρέ, Βακχικόν

Ψωμιάδης Γιώργος, Η φωλιά, Κίχλη

Πρόεδρος και των δύο Επιτροπών:

Δέσποινα Παπαστάθη, Δρ. Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, ΕΔΙΠ (Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό), Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κοινά μέλη των Επιτροπών Ποίησης και Πεζογραφίας:

Αντώνης Σκιαθάς, πρόεδρος του «Γραφείου Ποιήσεως», ποιητής

Μίνα Πετροπούλου, φιλόλογος, κριτικός Λογοτεχνίας, Δρ. Κοινωνιολογίας

Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, ποιητής – μεταφραστής

Λιάνα Σακελλίου, ποιήτρια, ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Μαρία Κούρση, ποιήτρια

Μάριος Κυπαρίσσης Μώρος, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ- μεταδιδακτορικός ερευνητής ΑΠΘ

Επιπλέον μέλη της Επιτροπής Πεζογραφίας:

Θανάσης Κούγκουλος, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ

Μιλένα Ζαφειροπούλου, δικηγόρος, συγγραφέας