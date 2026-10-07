Σημαντική εξέλιξη για την προστασία και τον επαναπατρισμό ελληνικών πολιτιστικών αγαθών αποτελεί η ανανέωση της συμφωνίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες ελληνικού αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού. Η συμφωνία παρατείνεται για ακόμη πέντε χρόνια, έως το 2031.

Η ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Το σχετικό κείμενο υπέγραψαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την Παιδεία και τον Πολιτισμό, Catherine Dillon, παρουσία της Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το Μνημόνιο εφαρμόζεται από το 2011 και έχει αποτελέσει ένα από τα εργαλεία συνεργασίας των δύο χωρών για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στην Ελλάδα.

Μόνο κατά την πενταετία 2021–2026, συνολικά 425 πολιτιστικά αγαθά επέστρεψαν στη χώρα, ενώ 98 από αυτά επαναπατρίστηκαν βάσει των προβλέψεων του συγκεκριμένου Μνημονίου.

Σημαντική ήταν και η εξέλιξη της 21ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν 15 ακόμη ελληνικές αρχαιότητες παραδόθηκαν στην Ελλάδα από την Εισαγγελία του Μανχάταν και την Antiquities Trafficking Unit. Η επιστροφή τους προστίθεται στις μέχρι σήμερα προσπάθειες για τον εντοπισμό, την προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών ελληνικής προέλευσης.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Σήμερα, ανανεώσαμε το Μνημόνιο Συνεργασίας για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα, επιτυχημένη συνεργασία, η οποία συνέβαλε αποφασιστικά στην επιστροφή πολυάριθμων και σημαντικών πολιτιστικών αγαθών στην Ελλάδα, αλλά και στην ενίσχυση της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών, των δύο χωρών. Το Υπουργείο Πολιτισμού, θέλοντας να αναδείξει το μεγάλο έργο το οποίο επετεύχθη , με τους επαναπατρισμούς, σχεδιάζει, για τον επόμενο χρόνο, την πραγματοποίηση έκθεσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με ορισμένα από τα επιστραφέντα αντικείμενα, από τις ΗΠΑ. Η έκθεση θα πλαισιώνεται από διάφορες δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το σημαντικό αυτό πρόβλημα, που έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις. Με την κ. Dillon συζητήσαμε, ακόμη, τις κοινές εκδηλώσεις μας, με αφορμή την επέτειο των 250 χρόνων από την διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Εμφασηθα δοθεί στην ανάδειξη της σχέσης μεταξύ της Αμερικανικής και της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς και στη σημαντική συμβολή του αμερικανικού φιλελληνισμού, στον αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Τέλος, αναφερθήκαμε στις δυνατότητες πολιτιστικής συνεργασίας,λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες, το 2028. Το Υπουργείο Πολιτισμού σκοπεύει να δανείσει, μεταξύ άλλων, γλυπτά στο Μουσείο Getty του Λος Άντζελες, αλλά και να συμβάλει, ποικιλοτρόπως, στην υλοποίηση μιας πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, τόσο με το State Department όσο και με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, ώστε οι ιδέες που συζητήσαμε σήμερα να παράξουν απτά αποτελέσματα».

Η συνάντηση People-to-People

Της υπογραφής της ανανεωμένης συμφωνίας, προηγήθηκε συνάντηση, στο πλαίσιο της θεματικής People-to-People, με τη συμμετοχή της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Ζαχαράκη και του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και από αμερικανικής πλευράς της Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιας για την Παιδεία και τον Πολιτισμό, Catherine Dillon.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τις στενές σχέσεις και τη σταθερή βούληση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους, στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και του αθλητισμού.