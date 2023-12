Από απεργίες που παρέλυσαν το Χόλιγουντ μέχρι το συγκρότημα των Beatles, που κυκλοφόρησε το τελευταίο τραγούδι της καριέρας του, ο κόσμος της showbiz χάρισε πολλά πρωτοσέλιδα το 2023.

ΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΡΟΛΑ

Αναστατωμένοι για τις αμοιβές και φοβούμενοι για την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσεται γρήγορα, οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ ενώθηκαν με τους σεναριογράφους τον Ιούλιο. Οι συγγραφείς είχαν απεργήσει τον Μάιο για παρόμοιες ανησυχίες.

Ήταν η πρώτη φορά από το 1960, όταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν ήταν ο επικεφαλής του συνδικάτου ηθοποιών και η Μέριλιν Μονρόε έπαιζε ακόμα σε ταινίες, που απεργούσαν μαζί ηθοποιοί και συγγραφείς.

Έπειτα από εξαντλητικές 118 ημέρες απεργίας, το σωματείο των ηθοποιών του Χόλιγουντ SAG-AFTRA κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία για μια νέα τριετή σύμβαση με τα στούντιο, σηματοδοτώντας έτσι το τέλος της απεργίας τους.

LAST BUT NOT LEAST

Κυκλοφόρησε το τελευταίο τραγούδι των Beatles στο οποίο μάλιστα ακούγεται η φωνή του αείμνηστου Τζον Λένον, με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

ΞΑΝΑ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ:

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί Ρόμπερτ ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο έγιναν ξανά μπαμπάδες σε ηλικία 79 και 83, αντίστοιχα.

ΦΤΩΧΟΤΕΡΗ Η SHOWBIZ

Έφυγαν από τη ζωή διάσημοι καλλιτέχνες όπως οι: Τίνα Τάρνερ, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, Χάρι Μπελαφόντε, Μάθιου Πέρι, Τομ Σάιζμουρ, Τζούλιαν Σαντς, Τζεφ Μπεκ, Τζέιν Μπίρκιν, Τόνι Μπένετ, Σινέιντ Ο’Κόνορ και Μάικλ Γκάμπον.

HACKNEY DIAMONDS

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα Rolling Stones κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ με αυτό τον τίτλο, που περιλαμβάνει 12 νέα τραγούδια, τα οποία έγραψαν κυρίως οι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς.

Αυτό ήταν το πρώτο τους άλμπουμ με πρωτότυπο υλικό από το 2005 και το πρώτο που ηχογράφησε το συγκρότημα μετά τον θάνατο του ντράμερ του, του Τσάρλι Γουότς, το 2021.

