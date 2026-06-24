Το Μουσείο Γέσιου και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάζουν την περιοδική έκθεση με τίτλο «Αναζητώντας την Πέλλα στους παλαιούς χάρτες», η οποία θα φιλοξενηθεί από τις 20 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Η έκθεση επικεντρώνεται στην ιστορική γεωγραφία της Μακεδονίας και ιδιαίτερα της Πέλλας, μέσα από μια επιλεγμένη παρουσίαση σπάνιων χαρτών που προέρχονται από τις αξιόλογες ιδιωτικές συλλογές των Σάββα Δεμερτζή και Αριστοτέλη Νανιόπουλου.

Η χαρτογράφηση υπήρξε διαχρονικά κάτι περισσότερο από ένα πρακτικό μέσο προσανατολισμού. Αποτελεί έναν τρόπο κατανόησης, ερμηνείας και οργάνωσης του κόσμου, ενώ οι παλαιοί χάρτες συνιστούν σήμερα πολύτιμες πηγές ιστορικών, γεωγραφικών και πολιτισμικών πληροφοριών. Οι αρχαιότεροι σωζόμενοι χάρτες που απεικονίζουν τη Μακεδονία και την Πέλλα χρονολογούνται στον 15ο αιώνα, βασιζόμενοι ωστόσο σε ακόμη παλαιότερες πηγές, κυρίως της ρωμαϊκής περιόδου.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την εξέλιξη της απεικόνισης της περιοχής μέσα από τέσσερις μεγάλες ιστορικές ενότητες:

Κλασική, Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδος

Βυζαντινή περίοδος

Οθωμανική περίοδος

Νεότερη περίοδος

Οι συλλέκτες και οι συλλογές

Ο Σάββας Δεμερτζής, ένας από τους σημαντικότερους συλλέκτες ιστορικών χαρτών στον ελλαδικό χώρο, ξεκίνησε να διαμορφώνει τη συλλογή του στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Οι συλλογές του εστιάζουν στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, το Βόρειο Αρχιπέλαγος και τα Βαλκάνια. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται δεκαπέντε (15) χάρτες από τη συλλογή του.

Ο Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε τη συλλεκτική του δραστηριότητα τη δεκαετία του 1990. Η συλλογή του περιλαμβάνει σημαντικούς χάρτες με έμφαση στη Βόρεια, Ανατολική και Ελληνική Θράκη, περιοχή με την οποία συνδέεται καταγωγικά. Στην έκθεση παρουσιάζονται έξι (6) χάρτες από τη συλλογή του.

Η έκθεση φιλοδοξεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η Πέλλα και η Μακεδονία αποτυπώθηκαν στη χαρτογραφική παράδοση των αιώνων, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή περιήγηση στην ιστορία, τη γεωγραφία και τη συλλογική μνήμη του τόπου.

Διάρκεια έκθεσης: 20 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2026

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.