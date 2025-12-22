Ο Andreas Abasaid παρουσιάζει το νέο του ελληνικό single «Πόσο Θες», ένα σύγχρονο pop τραγούδι με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα και μοντέρνα, διεθνή παραγωγή, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Το «Πόσο Θες» μιλά για την ανάγκη, την επιθυμία και τη βαθιά σύνδεση δύο ανθρώπων, αποτυπώνοντας τη στιγμή όπου ο έρωτας γίνεται ερώτηση και ταυτόχρονα εξομολόγηση. Τους στίχους υπογράφει η Βίκυ Γεροθόδωρου, ενώ τη μουσική και τη δημιουργική σύλληψη του τραγουδιού υπογράφει ο ίδιος.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με διεθνείς συνεργάτες, μεταξύ των οποίων και ο Yoad Nevo (Sia, Ed Sheeran, Bryan Adams), προσδίδοντας στο τραγούδι σύγχρονο ήχο διεθνών προδιαγραφών.

Το «Πόσο Θες» αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πολυγλωσσικού EP, στο οποίο ο Andreas παρουσιάζει τραγούδια σε διαφορετικές γλώσσες, γραμμένα από τον ίδιο, με κοινό άξονα την αγάπη.

Σημείωμα του καλλιτέχνη



Το “Πόσο Θες” γεννήθηκε από μια προσωπική εμπειρία που πιστεύω πως πολλοί θα αναγνωρίσουν. Σε έναν κόσμο όπου τα συναισθήματα συχνά μένουν ανείπωτα και κανείς δεν εκφράζεται από φόβο, αυτή η σιωπή γίνεται βάρος. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για να κόψει αυτή τη σιωπή και να ρωτήσει ευθέως αυτό που σήμερα αποφεύγουμε: πόσο θες; Γιατί πιστεύω πως η αγάπη είναι κάτι που αξίζει να λέγεται και να γιορτάζεται.

Ο Andreas Abasaid είναι ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης με διεθνή προσανατολισμό, που συνδυάζει την ελληνική ευαισθησία με μια σύγχρονη παγκόσμια pop αισθητική.

Ακούστε το «Πόσο Θες» εδώ: https://ffm.to/posothes