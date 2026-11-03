Ο Ανδρόνικος με την μπάντα του, επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στην αγαπημένη μουσική σκηνή «Gyalino Upstage».

Αφορμή, το νέο του single, «Χίλιες Βραδιές» με το οποίο ο Ανδρόνικος ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με έναν από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες μουσικοσυνθέτες και performers, τον Δήμο Αναστασιάδη, μετά την επιτυχημένη τους συνεργασία στο τραγούδι «Πριν Απ’ Το Τέλος».

Παράλληλα θα ακουστούν τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία με κομμάτια των Αντώνη Μιτζέλου, Στέφανου Κορκολή, Λάκη Παπαδόπουλου, Πέννυς Μπαλτατζή, Νίκου Μερτζάνου, Ευσταθίας, Arcade κ.ά.

Μια παράσταση με μελωδικές, ερωτικές αλλά και ηλεκτρικές μπαλάντες, απρόσμενες διασκευές, πειραγμένες και σουινγκάτες καθώς και διαχρονικά ελληνικά τραγούδια που ξεκινάνε από το σήμερα και φτάνουν στο χθες, δημιουργώντας έτσι τις καλύτερες προϋποθέσεις για μια ιδιαίτερη βραδιά!

Special guests και συνοδοιπόροι του Ανδρόνικου στη βραδιά αυτή οι:

Αντώνης Μιτζέλος, Ματθίλδη Μαγγίρα και η Πέννυ Μπαλτατζή.

Μαζί του οι μουσικοί:

Γιώργος Κατσαμάκης – ηλεκτρική κιθάρα, ενορχηστρώσεις

Όλγα Γαλανάκη – πιάνο

Φάνης Τσουγκριάνης – ηλ. μπάσο

Αλέξανδρος Ζόταϊ – Τύπανα/drums

INFO:

Προπώληση: more.com

Γενική είσοδος: 12 ευρώ