Πολίτης υπέδειξε στις αρμόδιες αρχές ένα άγνωστο αρχαίο ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή της Άνδρου, οδηγώντας την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού στη διενέργεια άμεσης αυτοψίας. Η υπεύθυνη στάση του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς έφερε στο φως έναν ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό θησαυρό που παρέμενε κρυμμένος στον βυθό του Αιγαίου.

Κατά την αυτοψία, η Εφορεία εντόπισε το φορτίο ενός αρχαίου πλοίου σε βάθος 39 έως 44 μέτρων. Το φορτίο αποτελείται από εμπορικούς οξυπύθμενους αμφορείς, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον τριών διαφορετικών τύπων: Μένδης, Πεπαρήθου και Solokha 2.

Στο πλαίσιο της έρευνας ανελκύστηκε δειγματοληπτικά ένας αμφορέας από κάθε τύπο. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, οι αμφορείς χρονολογούνται στα τέλη του 5ου και στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.

Στον χώρο του ναυαγίου εντοπίστηκε επίσης τμήμα μολύβδινου στελέχους άγκυρας, καθώς και μικρός αριθμός λίθων, οι οποίοι ενδέχεται να σχετίζονται με το έρμα του πλοίου. Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, το φορτίο αποτελείται από περίπου 600 έως 650 αμφορείς.

Το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό εύρημα εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα κατά την ύστερη κλασική περίοδο. Η περαιτέρω μελέτη του αναμένεται να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες τόσο για το φορτίο όσο και για την προέλευση του πλοίου και τις εμπορικές διαδρομές της εποχής.

Το κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων αποτελούνταν από τον Ευαγγελιστή Διονύσιο, καταδυόμενο αρχαιολόγο, τον Άγγελο Τσομπανίδη, καταδυόμενο συντηρητή αρχαιοτήτων, και τον Λούι Μερσενιέ, τεχνικό βυθού.