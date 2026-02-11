Η Tanweer υποδέχθηκε το κοινό και πλήθος λαμπερών καλεσμένων στην επίσημη πρώτη προβολή της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής προσαρμογής του κλασικού αριστουργήματος της Έμιλι Μπροντέ, «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» δια χειρός της βραβευμένης με Όσκαρ και BAFTA σκηνοθέτριας Έμεραλντ Φένελ, έχει πρωταγωνιστές την υποψήφια για Όσκαρ και BAFTA Μάργκοτ Ρόμπι και τον υποψήφιο για Όσκαρ και BAFTA Τζέικομπ Ελόρντι σε μια παθιασμένη και ταραχώδη σχέση με φόντο το επιβλητικό τοπίο του Γιορκσάιρ.

Λάμψη στο red carpet

Προσωπικότητες από τον χώρο των media, του κινηματογράφου και της μουσικής έδωσαν το “παρών” στη βραδιά. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν οι: Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αργύρης Πανταζάρας, Μαρία Κορινθίου, Τόνια Σωτηροπούλου, Γιώργος Καραμίχος, Τζένη Μπότση, Καλομοίρα, καθώς καθώς κι οι υποψήφιες Sing for Greece, Spheyiaa και Stefi.

Παγκόσμια μουσική αποκλειστικότητα

Ο χορηγός επικοινωνίας Easy 972 “έντυσε” την πρεμιέρα με με μια παγκόσμια μουσική αποκλειστικότητα που εξασφάλισε από την Heaven/Warner: Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν πρώτοι το νέο άλμπουμ της Charli XCX με τίτλο “Wuthering Heights” που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Warner Music GR στις 13 Φεβρουαρίου 2026. Το album αποτελεί το soundtrack του πολυαναμενόμενου block buster που εντυπωσίασε το κοινό.

Εκπλήξεις για τους καλεσμένους

To Skroutz σε συνεργασία με τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ εξέπληξαν τους εκλεκτούς καλεσμένους προσφέροντας αντίτυπα του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ “Ανεμοδαρμένα Ύψη”, στο οποίο βασίζεται η ταινία. Ένα αδιαφιλονίκητο κλασικό ανάγνωσμα, με έναν ανέλπιστα μοντέρνο και νεωτερικό αέρα, σε νέα, σύγχρονη μετάφραση της Αργυρώς Μαντόγλου. Το βιβλίο αυτό, καθώς και εκατομμύρια άλλα βιβλία, είναι διαθέσιμα στα apps τους.

Τη διακόσμηση του χώρου της πρεμιέρας επιμελήθηκε η Dorian Flowers, φέρνοντας την ατμόσφαιρα του Αγίου Βαλεντίνου στην προβολή, ενώ τα ζαχαροπλαστεία Fresh Patisserie φρόντισαν να γλυκάνουν το κοινό προσφέροντας ένα απολαυστικό treat.

Τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» κυκλοφορούν στις 12 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους από την Warner Bros. Pictures και την Tanweer.