Δόθηκε στη δημοσιότητα, ένα νέο, άκρως ατμοσφαιρικό τρέιλερ της ταινίας «Anemone», με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ο οποίος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας.

Ο τριπλά βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ενώνει τις δυνάμεις του με τον γιο του, Ρόναν Ντέι-Λιούις, ο οποίος υπογράφει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, ενώ οι δυο τους συνυπογράφουν το σενάριο.

Στο πλευρό του συμπρωταγωνιστεί ο Σον Μπιν ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Σαμάνθα Μόρτον, Σάμιουελ Μπότομλι και Σάφια Όκλεϊ-Γκριν.

Πρόκειται για ένα οικογενειακό δράμα «όπου ένας μεσήλικας οικογενειάρχης (Σον Μπιν) ξεκινά ένα ταξίδι στα δάση της βόρειας Αγγλίας με σκοπό να επανενωθεί με τον ερημίτη αδερφό του (Ντάνιελ Ντέι-Λιούις). Δεμένοι από ένα μυστηριώδες, περίπλοκο παρελθόν, οι δύο άντρες μοιράζονται μια τεταμένη, αλλά και περιστασιακά τρυφερή σχέση η οποία άλλαξε για πάντα μετά από συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν δεκαετίες πριν», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μάντσεστερ, με διευθυντή φωτογραφίας τον Μπεν Φόντερσμαν. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους από την Focus Features, στις 3 Οκτωβρίου.

Δείτε το τρέιλερ: