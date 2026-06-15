Η Ζωή Λιαντράκη επιστρέφει με το νέο της τραγούδι «Ανήκω μόνο σε ‘μένα», μια δυναμική μουσική κατάθεση για την ελευθερία, την αυτογνωσία και τη δύναμη της προσωπικής ταυτότητας. Η Fm Records παρουσιάζει μια νέα κυκλοφορία με σύγχρονο ήχο και ουσιαστικό μήνυμα, που αναδεικνύει την αξία της αυτοδιάθεσης και της πίστης στον εαυτό μας.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει η Κωνσταντία Κατσιάμπα, δημιουργώντας ένα έργο με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα και απόλυτα επίκαιρο χαρακτήρα, που μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να στέκεται όρθιος απέναντι σε κάθε μορφή καταπίεσης και συναισθηματικού εγκλωβισμού.

Με την εκφραστική της ερμηνεία, η Ζωή Λιαντράκη γίνεται η φωνή κάθε ανθρώπου που παλεύει να μη χαθεί μέσα στις απαιτήσεις, τις σιωπές και τις σκιές μιας αγάπης που περιορίζει αντί να ελευθερώνει.

Το «Ανήκω μόνο σε ‘μένα» είναι μια προσωπική δήλωση ανεξαρτησίας. Ένα τραγούδι μήνυμα για τη σύγχρονη γυναίκα αλλά και για κάθε άνθρωπο που επιλέγει να ανήκει πρώτα στον εαυτό του.

Το νέο single της Ζωής Λιαντράκη κυκλοφορεί από τη Fm Records σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και συνοδεύεται από ένα music video, το οποίο αποτυπώνει με κινηματογραφική αισθητική το βαθύτερο μήνυμα του τραγουδιού. Τη διαδρομή από τον φόβο και τους περιορισμούς προς την προσωπική απελευθέρωση και τη δύναμη της αυτοαποδοχής.