To 18ο Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων έριξε αυλαία με την τελετή λήξης και απονομής των βραβείων στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου. Την τελετή παρουσίασε η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Μαρία Ανεστοπούλου.

Η φετινή διοργάνωση τα είχε όλα: 7 γεμάτες μέρες, το μεγαλύτερο και πιο πλούσιο πρόγραμμα από ποτέ με 280 ταινίες -την αφρόκρεμα του παγκόσμιου ανιμέισον, κορυφαίους καλεσμένους απ’ όλο τον κόσμο, 7 διαγωνιστικά τμήματα, τέσσερα αφιερώματα (Animated Cosmos, Bill Plympton, Κροατία και Great Greek Masters),το καθιερωμένο Διεθνές Πανόραμα, ταινίες ειδικά επιλεγμένες για παιδιά, πρωτότυπα εργαστήρια για όλους, δράσεις της Αγοράς, τόπου συνάντησης της παγκόσμιας δημιουργίας με καλεσμένους περισσότερους από 100 επαγγελματίες από 20 χώρες, επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο που επισκέφθηκαν για πρώτη φορά την Ελλάδα με αφορμή το Animasyros αλλά και αγαπημένους φίλους του Φεστιβάλ που, κάθε Σεπτέμβριο εδώ και 18 χρόνια, δίνουν ραντεβού στο νησί της Σύρου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου και η Γενική Διευθύντρια του ομίλου AVIAREPS (SKY express) Βασιλική Χρηστίδη.

Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του ANIMASYROS είναι οι εκπαιδευτικές δράσεις που φέρνουν σε επαφή άτομα όλων των ηλικιών και κοινωνικών ομάδων με την τέχνη του ανιμέισον. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του ANIMASYROS 2025, πραγματοποιήθηκαν 7 εκπαιδευτικά εργαστήρια, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σ. Λάτση, της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Θερβάντες που άντλησαν έμπνευση από την κεντρική θεματική της φετινής διοργάνωσης Animated Cosmos. Η πιο συγκινητική στιγμή της τελετής λήξης, όπως κάθε χρόνο, ήταν όταν προβλήθηκαν οι ταινίες – καρπός των εργαστηρίων και εκπαιδευτές και συμμετέχοντες ανέβηκαν στη σκηνή για να μοιραστούν την εμπειρία τους με το κοινό.

Τα Βραβεία

To μεγάλο βραβείο της κατηγορίας του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος – ναυαρχίδας του Φεστιβάλ – απονεμήθηκε στην ταινία Hurikán της Jan Saska, μια συμπαραγωγή Τσεχίας, Γαλλίας, Σλοβακίας και Βοσνίας Ερζεγοβίνης. “Σαν τυφώνας αυτή η ορμητική δύναμη διαπέρασε τις αισθήσεις μας και ξάφνιασε τη φαντασία μας!” είπε χαρακτηριστικά ο Bill Plympton, μέλος της κριτικής επιτροπής.

Η ειδική μνεία της κατηγορίας απονεμήθηκε στην ταινία Dog Alone της Marta Reis Andrade από την Πορτογαλία. “Μια συγκινητική, ποιητική ιστορία αφηγούμενη σε μια γήινη, καφέ παλέτα για τη βαθιά αγάπη ενός κοριτσιού για τον παππού και τις ρίζες της”, ανέφερε η επιτροπή, ενώ τη μνεία παρέλαβε εκ μέρους της δημιουργού ο Χρήστος Κωτσακόπουλος, μορφωτικός και πολιτιστικός ακόλουθος της Πρεσβείας της Πορτογαλίας.

Στη συνέχεια, σειρά είχε το βραβείο του Ελληνικού Διαγωνιστικού τμήματος, θεσμοθετημένο από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ. Το βραβείο απονεμήθηκε στην ταινία HOLY SHIT των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα, “για την πολύχρωμη, λεπτομερή παρουσίαση ενός κόσμου μολυσμένου από τον τουρισμό και τον ασεβή τρόπο με τον οποίο όλα όσα με την πρώτη ματιά φαίνονται φυσιολογικά, και που τελικά δεν είναι”. Το βραβείο παρέλαβε η Μαρία Μαυροειδή, παραγωγός της ταινίας.

Ακολούθησε η κατηγορία του Φοιτητικού Διαγωνιστικού τμήματος. Το μεγάλο βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ που αθλοθετεί η ASIFA International, απέσπασε η ταινία The Last Drop της Anna Tőkés από την Ουγγαρία, “για την αριστοτεχνική σύνθεση, τη χορογραφία, τον τρόπο με τον οποίο η μουσική συμπληρώνει τέλεια τις κινήσεις και τις διαθέσεις, εκφράζοντας ελαφρότητα υπό πίεση, για την αριστοτεχνική λεπτομέρεια και τον τρόπο με τον οποίο οι μικρές χειρονομίες αποκαλύπτουν μια ισχυρή μη-λεκτική έκφραση”.

Ειδική μνεία της κατηγορίας δόθηκε στην ταινία Urban Duo του Hongyu Yue από την Κίνα. “Η ταινία παρουσιάζει μια απλή αντίθεση μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας, χρησιμοποιώντας μια πληθώρα ιδεών με πρωτότυπο τρόπο, παιχνιδιάρικο ύφος και δεξιοτεχνία για να απεικονίσει δύο παράλληλους τρόπους ζωής.” επεσήμαναν οι κριτές.

Η τέχνη του ανιμέισον είναι πλέον παντού δίπλα μας, σε μουσικά βίντεο, διαφημίσεις, τηλεοπτικά επεισόδια και η κατηγορία Τηλεοπτικές και Κατά Παραγγελία Ταινίες τιμά τους επαγγελματίες του κλάδου. Το βραβείο της κατηγορίας απέσπασε το Maaimä της Lucija Mrzljak από την Εσθονία. “Ένα μουσικό βίντεο, οπτικά ποιητικό, αντικατοπτρίζει τη στοχαστική φύση του λαϊκού τραγουδιού που αφορά τη σχέση μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης”, δήλωσε η κριτική επιτροπή.

To διαγωνιστικό τμήμα Animapride περιλαμβάνει ταινίες με LGBTQI+ περιεχόμενο και αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την queer έκφραση και την αποδοχή. Η κριτική επιτροπή αφού ευχήθηκε στο Φεστιβάλ καλή ενηλικίωση “σε έναν κόσμο που παιδιά αναγκάζονται να ενηλικιωθούν από την ηλικία των 4 και 5 ετών λόγω φτώχειας, διακρίσεων και γενοκτονίας”, απένειμε το βραβείο στην ταινία KABUKI, μια συμπαραγωγή Γαλλίας και Βραζιλίας του Tiago Minamisawa. “Ένα αριστοτεχνικό και υπέροχο ανιμέισον, ένα μυστικιστικό ποίημα που δείχνει ότι το σώμα δεν είναι το τέλος της ταυτότητας, αλλά μπορεί να μεταμορφωθεί μέσα από διάφορες μορφές, τόσο βιολογικές όσο και κοινωνικές”, τόνισαν χαρακτηριστικά.

Η κατηγορία K.ID.S φέτος παρουσίασε 20 φανταστικές περιπέτειες, σύγχρονα παραμύθια για το ταξίδι της ενηλικίωσης, τις οικογενειακές σχέσεις, την τεχνολογία και την αγάπη για τα ζώα. Το πρώτο βραβείο απέσπασε το Grandpa Has A Broken Eye And Mom Is An Adventure της Marita Mayer από τη Νορβηγία. “Μια ταινία με ένα δυνατό, αλλά διακριτικά εκπεφρασμένο μήνυμα που στηρίζεται σ’ ένα πολύ ακριβές και ταυτόχρονα ελαφρύ και διασκεδαστικό σενάριο παρά το δύσκολο θέμα που διαπραγματεύεται. Εν τέλει η ταινία αυτή μας επιβεβαιώνει ότι αν είμαστε ανοιχτοί – και τα παιδιά είναι ανοιχτά – μπορούμε να υπερβούμε κάθε εμπόδιο.”, ανέφερε σχετικά η κριτική επιτροπή.

Το κοινό είχε και φέτος ιδιαίτερη θέση στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ και απένειμε το δικό του βραβείο στην ταινία που αγάπησε περισσότερο. Το Βραβείο Κοινού του ANIMASYROS 2025 κέρδισε η ταινία Γεια σου, Φρίντα (Hola Frida) των André Kadi και Karine Vézina, ένα ταξίδι στην παιδική ηλικία της σπουδαίας Μεξικανής ζωγράφου Φρίντα Κάλο, μια πανέμορφη, συγκινητική και γεμάτη φως περιπέτεια ενός μικρού κοριτσιού που μεγάλωσε και άλλαξε τον κόσμο της. Η ταινία θα ξεκινήσει να προβάλλεται το Νοέμβριο στους κινηματογράφους από τη Rosebud.21.

Δύο ελληνόφωνα πρότζεκτ διακρίθηκαν φέτος στα Βραβεία του Agora Pitching Forum που απονεμήθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Αγοράς. Το Agora Pitching Forum διοργανώνεται σε συνεργασία με το International Animation Film Market (MIFA) του Φεστιβάλ του Annecy, του μεγαλύτερου φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στον κόσμο, με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Παρισίων, του The Hive Studio Greece και της SKY express. Tο Βραβείο για το ελληνόφωνο πρότζεκτ σε ανάπτυξη, με έπαθλο υπηρεσιών σύνθεσης πρωτότυπης μουσικής, μουσικής επίβλεψης και εξασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων και σχεδιασμού ήχου από την MUSOU Music Group, απονεμήθηκε στη μικρού μήκους ταινία Coffee’s Fresh της Ασπασίας Καζέλη. Την ειδική μνεία για ελληνόφωνο πρότζεκτ σε ανάπτυξη, με χρηματικό έπαθλο 1.500€ από την ΕΡΤ, έλαβε η σειρά Ο Λευκάδιος Χερν Εξαφανίστηκε από τον Κόσμο του Πάνου Βούλγαρη.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή του Βραβείου Καλύτερου Εθελοντή, που τιμά τους ανθρώπους που στηρίζουν διαχρονικά το Φεστιβάλ με πάθος και αφοσίωση. Το βραβείο, που προσφέρθηκε από τη Cepal Hellas, ανέδειξε τη σημασία της συμβολής των εθελοντών, αναγνωρίζοντας άτομα που αφιέρωσαν με συνέπεια και ενθουσιασμό το χρόνο και την ενέργειά τους στη φετινή διοργάνωση. Μάλιστα, μερικοί από αυτούς, που συμμετέχουν δύο ή και τρία χρόνια στο Φεστιβάλ, προσκλήθηκαν να ενταχθούν και επίσημα από του χρόνου στην ομάδα του ANIMASYROS. Το βραβείο απονεμήθηκε στην εθελόντρια Μαρία Νομικού από τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Επικοινωνίας της Cepal Hellas, Ειρήνη Ψημίτη.

H βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή των βραβευμένων ταινιών και τo καθιερωμένο μεγάλο πάρτι του Φεστιβάλ στο Pavone Syros, με μουσική που επέλεξε ο δημοσιογράφος και διευθυντής του Kosmos 93.6 Λεωνίδας Αντωνόπουλος.

Διοργανωτές, συνεργάτες, δημιουργοί, εθελοντές και φίλοι του Φεστιβάλ ανανέωσαν το ραντεβού τους στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για τον Σεπτέμβριο του 2026 για να γιορτάσουν τα 19 χρόνια του ANIMASYROS και τα 200 χρόνια της πόλης της Ερμούπολης!

Το ANIMASYROS συνδιοργανώθηκε με τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) ως στρατηγικός υποστηρικτής, η SKY express ως επίσημος συνεργάτης και αποκλειστικός χορηγός αεροπορικών μεταφορών, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το American College of Greece – Deree College ως ακαδημαϊκοί συνεργάτες, το Enterprise Greece ως υποστηρικτής της Αγοράς, η ΕΡΤ, η COSMOTE TV και η Μπύρα ΜΑΜΟΣ ως χορηγοί. Στο ANIMASYROS 2025 πραγματοποιήθηκαν επίσης δράσεις του προγράμματος FAN Festivals Animation Network που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA. Το ΑΝΙΜΑSYROS 2025 υποστηρίζεται ακόμη από μεγάλο αριθμό ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα.

Την οπτική ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης έχει σχεδιάσει η Αλεξάνδρα Μανουσάκη, ενώ το επίσημο trailer υπογράφει το βραβευμένο design studio Synthesee.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος “Animated Cosmos”, η εικαστικός Κατερίνα Κότσαλα φιλοτέχνησε εντυπωσιακό Αστερισμό του Αστροβάτη, μία περιβαλλοντική νυχτερινή εγκατάσταση land art στη νησίδα Δίδυμη, απέναντι από την Ερμούπολη.

