To Animasyros, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, επιστρέφει, από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων και καλεί δημιουργούς από όλον τον κόσμο να καταθέσουν τις ταινίες τους έως την 1η Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα του Animasyros 2026 περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, την Αγορά -που αποτελεί κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR lounge, ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες.

Διακόσια χρόνια Ερμούπολη

Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα «200 χρόνια Ερμούπολη», τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης, το 1826, και τη γέννηση της πόλης του Κερδώου και Λόγιου Ερμή, μί επέτειο που η Σύρος γιορτάζει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών που εξερευνά ζητήματα όπως οι κρίσιμες ιστορικές και κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο: Τη συγκρότηση νέων πόλεων, τη μετανάστευση και τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, τη μετάβαση από τις αγροτικές στις αστικές κοινωνίες, τη βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη.

Η Ιρλανδία στο επίκεντρο και όλες οι σύγχρονες τάσεις του διεθνούς ανιμέισον

Focus country του Animasyros για φέτος είναι η Ιρλανδία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ιρλανδικής σκηνής ανιμέισον, η οποία με την ισχυρή παράδοση και ταυτόχρονα την εντυπωσιακή σύγχρονη δυναμική, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο δημιουργικές και ενδιαφέρουσες στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Σε συνεργασία με τον οργανισμό Animation Ireland, θα παρουσιαστεί ένα αφιέρωμα με προβολές ταινιών κινουμένων σχεδίων μεγάλου και μικρού μήκους από σύγχρονους Ιρλανδούς καλλιτέχνες, round tables στην Αγορά και ένα μεγάλο networking event.

Η Αγορά του Animasyros, ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια του Φεστιβάλ, συνεχίζει την αναπτυξιακή πορεία τς διαμορφώνοντας διεθνείς συνεργασίες στο πλαίσιο του Pitching Forum, ενώ οι παρουσιάσεις, τα στρογγυλά τραπέζια, τα σεμινάρια, τα masterclasses, οι συναντήσεις δικτύωσης, τα speed dating sessions και οι παρουσιάσεις work in progress προσφέρουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να προωθήσουν το έργο τους, να συναντηθούν με τους leaders της βιομηχανίας, να ανακαλύψουν τη διεθνή κοινότητα και να έρθουν σε επαφή με τις επιτυχίες του μέλλοντος.

Το ελληνικό ανιμέισον συνεχίζει να έχει κεντρική θέση στη διοργάνωση και, για τέταρτη χρονιά στην Αθήνα, το καλοκαίρι πριν από το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες πλέον Animation Agora Days, ένα διήμερο δράσεων για Έλληνες δημιουργούς.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Animasyros 2026 περιλαμβάνει, όπως κάθε χρόνο, εργαστήρια κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια, παιδιά, εφήβους, νέους επαγγελματίες, ΑμεΑ και τους αγαπημένους μας «βετεράνους» (άτομα τρίτης ηλικίας), τα οποία αντλούν έμπνευση από την κεντρική θεματική του Φεστιβάλ, και συγκεκριμένα θα εξερευνήσουν τη σχέση άλλων τεχνών (λογοτεχνία, ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονική, χορός) με το ανιμέισον. Το τελευταίο διήμερο του Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το Συμπεριληπτικό Πολιτιστικό Εργαστήριο -το πρώτο για το 2026, με αφορμή τα 200 χρόνια Ερμούπολη- με εκπαιδεύτρια την Άννα Οικονόμου, σε συνεργασία με το Documenting Heritage Festival, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Σύρου και την ομάδα Μικροί Ξεναγοί Σύρου, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

Η οπτική ταυτότητα του Animasyros 2026

Την οπτική ταυτότητα του 19ου Animasyros υπογράφει ο εικονογράφος, συγγραφέας και δημιουργός του Άνιμα-Σπύρου, Πέτρος Χριστούλιας.

Ο Πέτρος Χριστούλιας είναι εικονογράφος, δημιουργός κόμικς και συγγραφέας. Απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης, δραστηριοποιείται εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια στον χώρο της εικονογράφησης, της αφήγησης και του ανιμέισον, με έργα που κινούνται ανάμεσα στη λογοτεχνία και την οπτική αφήγηση, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργική διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου. Έχει βραβευθεί σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο (μεταξύ άλλων White Ravens List 2024, Βραβείο Αναγνώστη 2025, EBGE, Comicdom Awards). Συνεργάζεται σταθερά με το Animasyros από τα πρώτα χρόνια του, έχοντας σχεδιάσει τη μασκότ του Φεστιβάλ και συμβάλλοντας διαχρονικά στη διαμόρφωση της εικαστικής φυσιογνωμίας του.

Μιλώντας για την έμπνευσή του, ο δημιουργός αναφέρει: «Η ιδέα για τη φετινή χρήση της μασκότ του Animasyros ήταν να τη μεταμορφώσουμε σε Ερμή, θέλοντας να τιμήσουμε τα 200 χρόνια της Ερμούπολης και τον ιστορικό της ρόλο ως λιμάνι και κόμβο εμπορίου. Δημιούργησα έτσι μια εικόνα που παντρεύει την κάπως μεταμορφωμένη όψη της πόλης με την ιδέα της πτήσης του χαρακτήρα ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της κτίρια. Στο χαρούμενο σύμπαν που φαντάστηκα, ο Ερμής γίνεται ένας ιδιότυπος εμψυχωτής (animator). Μια φιγούρα σε διαρκή κίνηση, που διασχίζει την πόλη, συνδέει σημεία και ανθρώπους και ενεργοποιεί τη φαντασία».

Κάλεσμα για συμμετοχές

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τα διαγωνιστικά τμήματα της φετινής διοργάνωσης υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της σελίδας του Animasyros στην πλατφόρμα FilmFreeway: https://filmfreeway.com/AnimaSyrosInternationalAnimationFestivalAgora-949575.

Η προθεσμία των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 1η Ιουνίου 2026. Σύντομα θα ανακοινωθεί και το κάλεσμα συμμετοχής για το Agora Pitching Forum του Animasyros 2026.

Περισσότερες πληροφορίες: animasyros.gr.