Βραβευμένες ταινίες, κορυφαίοι δημιουργοί, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις της Αγοράς και πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων έρχονται στο ANIMASYROS 2026.

Η μεγάλη γιορτή του διεθνούς animation στήνεται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος της φετινής διοργάνωσης φιλοξενήθηκε στο χώρο του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων, καλλιτεχνών, επαγγελματιών του ανιμέισον, δημοσιογράφων, υποστηρικτών και φίλων του Φεστιβάλ.

Ο Πρόεδρος του ANIMASYROS, Βασίλης Κ. Καραμητσάνης ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης, η οποία είχε ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. H Έλενα Παπαλάμπρου, Συντονίστρια του Europa Experience Athens, καλωσόρισε το κοινό εκ μέρους του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι στο DNA της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας βρίσκεται η υπέρβαση των συνόρων, ο σεβασμός, η προστασία κάθε μορφής τέχνης και η ελευθερία της έκφρασης, ενώ επισήμανε ότι για τους Ευρωπαίους πολίτες ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών και απηύθυναν χαιρετισμό ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Enterprise Greece, ο Φώτης Μάγγος, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και η Μαρία Καμηλάκη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ηλ. Διοίκησης, Βιβλιοθήκης & Εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Χαιρετισμό απηύθυναν ακόμη οι Πρέσβεις της Ιρλανδίας, τιμώμενης χώρας του ANIMASYROS 2026, της Πορτογαλίας, της Λετονίας, της Πολωνίας, ο Επιτετραμμένος στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως επίσης και η Coral Martínez Iscar, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θερβάντες.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που προβλήθηκε η ταινία μικρού μήκους «Ενενήντα δεύτερα» για τον Θάνο Μικρούτσικο, αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη. Πρόκειται για την έβδομη ταινία της σειράς «Ενενήντα Δεύτερα» του ANIMASYROS σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία 99.2.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ αποκαλύπτεται!

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει περισσότερες από 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, Anima Pride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films & Ταινιών Μεγάλου Μήκους), ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και την Αγορά που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 20.00, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη του ANIMASYROS 2026 στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Decorado» του βραβευμένου με Goya Ισπανού δημιουργού Alberto Vásquez (Unicorn Wars, Birdboy: The Forgotten Children), με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Θερβάντες. Μια καυστική σάτιρα για τη ζωή και την κοινωνία, ντυμένη με το χαρακτηριστικό, πανέμορφα μακάβριο εικαστικό ύφος του σκηνοθέτη που συνδυάζει μοναδικά την αθωότητα με το σκοτεινό χιούμορ.

Οι εκδηλώσεις του ANIMASYROS θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου, όπως το Θέατρο Απόλλων, το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, η συνεδριακή αίθουσα (Βαλμά) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη, η έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, η Μονή Πατέρων Καπουκίνων στην ‘Ανω Σύρο, η πλατεία Μιαούλη και η πλατεία Φοίνικα και καθ΄ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις και events σε κεντρικά σημεία της Ερμούπολης. Για τρίτη χρονιά φέτος, το ANIMASYROS, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ταξιδεύει με προβολές και εκτός Σύρου, σε εφτά παραρτήματα του Επιμελητηρίου σε ‘Ανδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη και Τήνο.

Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει φέτος 20 ταινίες, ανάμεσά στις οποίες το «Paper Trail», με την υπογραφή του δύο φορές υποψήφιου για Όσκαρ Αμερικανού δημιουργού Don Hertzfeldt, μια υπαρξιακή αφήγηση για τη ζωή ενός συνηθισμένου άντρα, του Στίβεν Ρίτσαρντσον, που ξεδιπλώνεται εξ ολοκλήρου μέσα από χειρόγραφα, σχολικές ζωγραφιές και ερωτικά ραβασάκια. Συμμετέχει επίσης το «Penguin», η νέα ταινία του Εσθονού Kaspar Jancis, παλιού γνώριμου και αγαπημένου σκηνοθέτη του ANIMASYROS, η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ του Annecy.

Ανάμεσα στις συμμετοχές ξεχωρίζουν ακόμη δύο από τις πιο ταλαντούχες σκηνοθέτιδες της γενιάς τους: η Ala Nunu, η οποία στο «In the Beginning», μια συμπαραγωγή Πολωνίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας, στήνει ένα σουρεαλιστικό σύμπαν όπου ένα διαστημικό σκάφος Beresheet, χάμστερ και πουλιά του παραδείσου χωρίς πόδια συνυπάρχουν με την αέναη προσπάθεια της ανθρωπότητας να βγάλει νόημα από τον κόσμο, και η Paulina Ziółkowska, που στο «Tears» δημιουργεί έναν κόσμο γεμάτο ενδεχόμενα, ακολουθώντας μια γυναίκα χαμένη ανάμεσα στις πιθανότητες και την αδυναμία – ή ίσως την απροθυμία – να κάνει μια επιλογή.

Στα highlights δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί το «Please» της ελληνικής καταγωγής Άννας Μάντζαρη, η μαύρη κωμωδία για την επιθυμία του ανθρώπινου είδους να αγαπά και να αγαπιέται, που απέσπασε το Βραβείο Κοινού για την Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους στο φετινό Animafest στο Zagreb, ενώ θα προβληθούν ακόμη το «The Quinta’s Ghost» του James A. Castillo από την Ισπανία, που περιγράφει πώς ο Φρανσίσκο Γκόγια φιλοτέχνησε τους διάσημους Μαύρους Πίνακές του, καθώς και το «The Rose» του Ιταλού Simone Massi, ένα ποιητικό έργο αγάπης και αγώνα αφιερωμένο στον λαό της Παλαιστίνης.

Το Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα παρουσιάζει 12 ταινίες καταξιωμένων αλλά και ανερχόμενων δημιουργών, αποτυπώνοντας τη δυναμική και την πολυμορφία της σύγχρονης ελληνικής σκηνής. Ανάμεσα στις συμμετοχές ξεχωρίζει η νέα ταινία του διεθνώς καταξιωμένου και πρωτοπόρου των ελληνικών κινουμένων σχεδίων Γιώργου Σηφιανού, «Waiting for the Barbarians», η μεγάλη επιστροφή του εικαστικού Στέφανου Ρόκου στον χώρο των κινουμένων σχεδίων με το «50.000.000 Tons of Landscape», καθώς και το «Art is Missing» του Γιώργου Κόντου, μιας από τις νέες, πολλά υποσχόμενες φωνές της ελληνικής δημιουργικής σκηνής.

Στα μεγάλα αφιερώματα του ANIMASYROS 2026 ξεχωρίζει η Ιρλανδία, τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης, με ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δυναμική της σύγχρονης ιρλανδικής σκηνής animation. Κεντρική θέση έχει και η θεματική «200 χρόνια Ερμούπολη», που συνδέει το Φεστιβάλ με την ιστορία και τον πολιτιστικό χαρακτήρα της Σύρου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αφιέρωμα στον πολυβραβευμένο sound designer Olivier Calvert, με masterclass και προβολές έργων του. Το διεθνές πρόγραμμα συμπληρώνουν αφιερώματα στον Λίβανο, στις νέες φωνές του γερμανικού animation, στο Royal College of Art, στο αμερικανικό animation με αφορμή το «Freedom 250», καθώς και στη σύγχρονη αρμενική δημιουργία.

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, ένας από τους βασικούς πυλώνες του ANIMASYROS, αντλούν φέτος έμπνευση από την κεντρική θεματική του Φεστιβάλ, «200 χρόνια Ερμούπολη». Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, άτομα με αναπηρίες, αλλά και οι αγαπημένοι «βετεράνοι» (άτομα τρίτης ηλικίας), θα δώσουν ζωή στις ιστορίες της Ερμούπολης, θα ανακαλύψουν τις κρυμμένες γωνιές της μέσα από παλιές φωτογραφίες και αρχειακό υλικό, θα δημιουργήσουν τους δικούς τους ήρωες και θα ταξιδέψουν στα 200 χρόνια της πόλης μέσα από τη μαγεία του ανιμέισον.