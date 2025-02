Ντοκιμαντέρ για την Ανίτα Μπράιαντ που θα εστιάσει στον ρόλο της στη σταυροφορία κατά των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων ετοιμάζει η Trojan Horse Media με σκηνοθέτη τον Καρίμ Ταμπς και παραγωγό τον Άλεξ Φουμέρο.

Η είδηση ανακοινώθηκε μετά τον θάνατό της στις 16 Δεκεμβρίου σε ηλικία 84 ετών, ο οποίος επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά της σχεδόν τρεις εβδομάδες αργότερα, τον Ιανουάριο.

Η Ανίτα Μπράιαντ έγινε γνωστή ως ποπ τραγουδίστρια και βασίλισσα της ομορφιάς της Οκλαχόμα. Αργότερα έγινε γνωστή ως το πρόσωπο των εσπεριδοειδών της Φλόριντα βοηθώντας στην προώθηση του χυμού πορτοκαλιού σε τηλεοπτικές και έντυπες διαφημίσεις και βοήθησε στη δημιουργία της φράσης «πρωινό χωρίς χυμό πορτοκαλιού είναι σαν μια μέρα χωρίς ήλιο», σύμφωνα με το THR.Η πρώτη περίπου δεκαετία της καριέρας της στο χώρο του θεάματος περιελάμβανε εμφανίσεις σε σειρές όπως «The Ed Sullivan Show», «The Tennessee Ernie Ford Show», «Perry Como’s Kraft Music Hall» και «The George Gobel Show».

Την πρώτη φορά που τραγούδησε στο «The Tonight Show», το 1959, παρουσιαστής ήταν ο Jack Paar.

Μεταξύ 1959 και 1961, είχε τέσσερις επιτυχίες στο Top 40: «Paper Roses», «Till There Was You», «In My Little Corner of the World» και «Wonderland by Night».

To 1977, η κομητεία Ντέιντ της Φλόριντα, όπου ζούσε η Μπράιαντ έδωσε την τελική της έγκριση σε ένα διάταγμα που απαγόρευε τις διακρίσεις εις βάρος των γκέι ατόμων. Μια ομάδα αντιπάλων, με επικεφαλής την Μπράιαντ, εμφανίστηκε για να διαμαρτυρηθεί. «Το διάταγμα επιδοκιμάζει την ανηθικότητα και κάνει διακρίσεις κατά των παιδιών μου που έχουν το δικαίωμα να μεγαλώσουν σε μια υγιή, αξιοπρεπή κοινότητα», είπε χαρακτηριστικά.

