Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου εγκαινιάζει φέτος μια νέα δράση με τίτλο «Iris Close-Up», η οποία περιλαμβάνει ανοιχτές συζητήσεις και masterclasses με σημαντικές προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογράφου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των Βραβείων Ίρις 2026, η τελετή απονομής των οποίων θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου.

Στην πρώτη του διοργάνωση, το «Iris Close-Up» υποδέχεται δύο διακεκριμένες Ευρωπαίες δημιουργούς: τη σκηνοθέτρια Άννα Χιντς και την ηθοποιό Βίκι Κριπς. Οι δύο καλλιτέχνιδες θα συμμετάσχουν σε ξεχωριστά masterclasses που θα φιλοξενηθούν στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση την Τρίτη 16 Ιουνίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό κατόπιν κράτησης.

Στόχος της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί ένας σταθερός χώρος ανταλλαγής ιδεών και διαλόγου γύρω από τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση των επαφών μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων επαγγελματιών του χώρου, καθώς και η προβολή του ελληνικού κινηματογράφου στο εξωτερικό.

Το «Iris Close-Up» συνδέεται επίσης με τη σημαντική διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος δράσεων της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη και τη συνεργασία του ΕΚΚΟΜΕΔ, του φορέα που έχει αναλάβει τη διοργάνωση των βραβείων στη χώρα μας.

Το πρώτο masterclass, με τίτλο «Creative Fire», θα πραγματοποιηθεί από την Άννα Χιντς από τις 16:30 έως τις 18:00. Η δημιουργός του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ «Smoke Sauna Sisterhood» θα μιλήσει για τη δημιουργική διαδικασία, τις πηγές έμπνευσης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας καλλιτέχνης σε έναν κόσμο συνεχούς παραγωγικότητας. Τη συζήτηση θα συντονίσει η κριτικός κινηματογράφου Λήδα Γαλανού.

Στις 18:30 θα ακολουθήσει το masterclass της Βίκι Κριπς με τίτλο «Silence». Η βραβευμένη ηθοποιός, γνωστή από τις ταινίες «Corsage» και «Phantom Thread», θα μοιραστεί τις σκέψεις της για τη σιωπή ως μέσο έκφρασης στον κινηματογράφο και για τη δύναμη των εικόνων, των τοπίων και των μικρών λεπτομερειών που συχνά επικοινωνούν περισσότερα από τα λόγια.

Και οι δύο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την προκράτηση θέσης εδώ

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ