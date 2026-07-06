Με αφορμή τα 87α γενέθλια της Άννας Φόνσου, η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, εκφράζοντας τις θερμότερες ευχές της και αποτίοντας φόρο τιμής στη σπουδαία ηθοποιό για τη διαχρονική της προσφορά στον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και το σημαντικό κοινωνικό της έργο.

«Τις πιο δροσερές μας ευχές στέλνουμε σήμερα στην Άννα Φόνσου, που παραμένει γερή και δραστήρια, με την πολύτιμη πρωτοβουλία και προσφορά της στο φιλανθρωπικό και πολιτιστικό ίδρυμα “Το Σπίτι του Ηθοποιού”. Πολύχρονη, κυρία Φόνσου!», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση.

Η Άννα Φόνσου γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1939 στην Καισαριανή Αττικής και μεγάλωσε στην Τήνο, τόπο καταγωγής του πατέρα της. Από μικρή ηλικία ονειρευόταν να ασχοληθεί με την υποκριτική, έχοντας ως πρότυπο την Κιμ Νόβακ. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Δημήτρη Ροντήρη, ενώ παράλληλα εκπαιδεύτηκε στον χορό δίπλα στη Ραλλού Μάνου και στο τραγούδι με την Πόπη Πετριόλη, χτίζοντας από νωρίς τις βάσεις μιας σπουδαίας καλλιτεχνικής πορείας.

Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 1956, σε ηλικία μόλις 17 ετών, στο έργο «Μάρτυς Κατηγορίας» της Άγκαθα Κρίστι, στον θίασο της Κυρίας Κατερίνας. Η χαρακτηριστική της εμφάνιση με τα φραουλί μαλλιά την έκανε αμέσως γνωστή στο κοινό. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και συμμετείχε σε έργα κορυφαίων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, όπως οι Άλμπι, Ιονέσκο, Σαρτρ, Τσέχοφ, Λόρκα και Μπρεχτ. Υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος της θεατρικής ομάδας «Προσκήνιο» του Αλέξη Σολωμού, ενώ ξεχώρισε ιδιαίτερα στην ιστορική παράσταση «Λούλου» του Φρανκ Βέντεκιντ.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο της το 1957 με τις ταινίες «Ο Φανούρης και το Σόι του» και «Το Παιδί του Δρόμου», ενώ καθιερώθηκε το 1959 με την ταινία «Αγοροκόριτσο», σε έναν ρόλο που αρχικά προοριζόταν για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τη δεκαετία του ’60 εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δημοφιλείς πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά, με σημαντικές συμμετοχές σε ταινίες όπως «Το Έξυπνο Πουλί», «Οργή», «Τελευταίος Πειρασμός» και «Ποιος Θανάσης», ενώ υπήρξε ιδανική συμπρωταγωνίστρια του Θανάση Βέγγου. Η μοναδική της πρωταγωνιστική συμμετοχή σε παραγωγή της Φίνος Φιλμ ήταν η ταινία «Διακοπές στο Βιετνάμ» (1971), ενώ την ίδια περίοδο εμφανίστηκε και στην ταινία «Αμαρτωλοί». Κατά τη δεκαετία του 1970 συμμετείχε και σε εμπορικές παραγωγές του Όμηρου Ευστρατιάδη, ακολουθώντας τις αλλαγές που έφερε η νέα εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Πέρα από τη λαμπρή καλλιτεχνική της διαδρομή, η Άννα Φόνσου έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα και στον χώρο της κοινωνικής προσφοράς. Μετά τη Μεταπολίτευση δραστηριοποιήθηκε ενεργά στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ηθοποιών και το 1997, με δικούς της οικονομικούς πόρους, ίδρυσε το «Σπίτι του Ηθοποιού», έναν οργανισμό που προσφέρει στήριξη και φιλοξενία σε άπορους και ηλικιωμένους καλλιτέχνες. Για τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία τιμήθηκε το 2016 από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο Νικολάου Καρόλου.

Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε τρεις φορές, με τον θεατρικό επιχειρηματία Κώστα Παλτόγλου, τον αρχιτέκτονα Νίκο Σοφιανό και τον μουσικό Τάκη Μπουγά. Όπως είχε δηλώσει η ίδια, παρά το γεγονός ότι δεν πίστευε στον γάμο, διατήρησε άριστες σχέσεις και με τους τρεις πρώην συζύγους της. Το 2006, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της αδελφής της, υιοθέτησε την κόρη της, αναλαμβάνοντας την ανατροφή της.

Σήμερα, στα 87 της χρόνια, η Άννα Φόνσου εξακολουθεί να αποτελεί μια εμβληματική μορφή του ελληνικού πολιτισμού. Με τη μακρόχρονη παρουσία της στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά κυρίως με την αδιάκοπη προσφορά της μέσα από το «Σπίτι του Ηθοποιού», παραμένει ένα φωτεινό παράδειγμα δημιουργίας, ανθρωπιάς και ανιδιοτελούς προσφοράς.