Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Καφέτση θα πουν συγγενείς, φίλοι και ο κόσμος του πολιτισμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Η ιδρύτρια και επί δεκατέσσερα έτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, σε ηλικία 71 ετών.

Η Άννα Καφέτση αποτέλεσε κομβική προσωπικότητα για το εγχώριο πολιτιστικό γίγνεσθαι, αφήνοντας πίσω της σπουδαία παρακαταθήκη. Ήταν εκείνη που οραματίστηκε και μετέτρεψε σε πραγματικότητα το πρώτο μουσείο σύγχρονης τέχνης στη χώρα. Παράλληλα, σφράγισε με την παρουσία της το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μέσα από το annexM, το καινοτόμο πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης το οποίο σχεδίασε και υλοποίησε.

Η Άννα Καφέτση, γεννημένη στην Αθήνα, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακά και διδακτορικά στην αισθητική και ιστορία της τέχνης στο Παρίσι. Πριν από το ΕΜΣΤ, εργάστηκε για χρόνια στην Εθνική Πινακοθήκη, επιμελώντας ιστορικές εκθέσεις, όπως η μεγάλη παρουσίαση του Ρωσικού Πρωτοποριακού Κινήματος.

Το ΕΜΣΤ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη το ΕΜΣΤ αποχαιρετά την Άννα Καφέτση, ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του μουσείου.

Η Άννα Καφέτση υπήρξε η καθοριστική προσωπικότητα πίσω από τη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ανέλαβε τη διεύθυνσή του το 2000 και το οργάνωσε από το μηδέν, χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα. Σε μια περίοδο που δεν υπήρχε ακόμη εθνικός θεσμός σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη συγκρότησή του, με αδιάκοπη πίστη στην ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου μουσείου.

Με το έργο και την επιμονή της, έθεσε τις βάσεις για έναν θεσμό που άλλαξε το τοπίο της σύγχρονης τέχνης στη χώρα. Στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε έναν χώρο ανοιχτό στον πειραματισμό και τη διεθνή συνάντηση.

Πληροφορούμενη την απώλεια της Άννας Καφέτση η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προχώρησε σε δήλωση αποχαιρετισμού, αποτίοντας φόρο τιμής στο έργο και την προσφορά της.

Αναλυτικά η δήλωση της Λίνας Μενδώνη:

«Με βαθύτατη οδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια της Άννας Καφέτση, η οποία σφράγισε ανεξίτηλα, με την παρουσία και την ακάματη δραστηριότητά της, τη σκηνή της σύγχρονης τέχνης. Σε όλη τη σταδιοδρομία της, η Άννα Καφέτση, συνδύασε, στον υπέρτατο βαθμό, τη βαθύτατη γνώση του αντικειμένου της με την αφοσίωσήτης στην Τέχνη, διαθέτοντας ξεχωριστές διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες. Η Άννα Καφέτση ταυτίστηκε, δίκαια, με τον πρώτο θεσμό σύγχρονης τέχνης, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Υπήρξε η ιδρυτική του διευθύντρια, ουσιαστικά όμως, το διαμόρφωσε σχεδόν εκ του μηδενός, συγκροτώντας βαθμιαία τις συλλογές του, φιλοτεχνώντας τη φυσιογνωμία του, με συνεχή δουλειά, διορατότητα και εξωστρέφεια. Και μετά απότην αποχώρησή της από το ΕΜΣΤ, η Άννα Καφέτση παρέμεινε εξαιρετικά δραστήρια και ανήσυχη. Χάθηκε στην πιο ώριμη στιγμή της και είχε ακόμη να δώσει πολλά. Θα κρατώ πάντοτε στη μνήμη μου την πολύχρονη, γόνιμη και σταθερά ανέφελη συνεργασία μας, κατά τις θητείες μου ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Μια συνεργασία που υπήρξε εξαιρετικά πολύτιμη, καθώς η Άννα Καφέτση ήταν ένας άνθρωπος που μοιραζόταν αφειδώλευτα γνώσεις και συναισθήματα. Στους οικείους της, τους φίλους και τους συνεργάτες της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».