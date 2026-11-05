Στην καρδιά του φθινοπώρου και με σταθερό ραντεβού κάθε Σαββατοκύριακο, η «Άννα Καρένινα» συνεχίζει το επιτυχημένο ταξίδι της στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου». Η πολυπρόσωπη παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Νικόλαου Μπαλαμώτη, διανύει τις τελευταίες εβδομάδες παραστάσεων, προσφέροντας στο κοινό μια τρίωρη, καθηλωτική περιπλάνηση στη Ρωσία της δεκαετίας του 1870. Μέσα από τη διασταύρωση των διαδρομών της Άννας και του Κόστια Λέβιν, τα αυθεντικά κοστούμια εποχής και τη ζωντανή σύμπραξη ηθοποιών και χορευτών, η παράσταση αποτελεί ιδανική αφορμή για μια θεατρική απόδραση στον Βόλο πριν από την οριστική αυλαία της 29ης Νοεμβρίου.

Στο κέντρο της παράστασης βρίσκονται δύο παράλληλες ανθρώπινες διαδρομές. Η Άννα Καρένινα διεκδικεί μια ζωή που να ανταποκρίνεται στην αλήθεια των αισθημάτων της, ενώ ο Κόστια Λέβιν αναζητά τον λόγο της ύπαρξης. Οι πορείες τους φωτίζουν διαφορετικές όψεις της αγάπης, της πίστης και της ανάγκης του ανθρώπου για αυτοπραγμάτωση, μέσα από μια ιστορία για την προσωπική ευθύνη και την αναζήτηση νοήματος.

Η τρίωρη παράσταση μεταφέρει τον θεατή στη Ρωσία της δεκαετίας του 1870. Η διασκευή, βασισμένη σε εκτενή ιστορική έρευνα, συμπυκνώνει την πολυφωνία του μυθιστορήματος και ακολουθεί τη διαρκή κίνηση ανάμεσα στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη και στη ρωσική ύπαιθρο. Σιδηροδρομικοί σταθμοί, αριστοκρατικές επαύλεις, αίθουσες χορού και αγροτικά κτήματα συνθέτουν έναν κόσμο που μεταβάλλεται γύρω από τους ήρωες και επηρεάζει τις επιλογές τους.

Η διασκευή διατηρεί ατόφιο το πνεύμα του Τολστόι, ενσωματώνοντας και νέες σκηνές που έχουν γραφτεί ειδικά για τη θεατρική μεταφορά. Οι προσθήκες δένουν φυσικά με την ιστορία, ακολουθούν τη λογική των χαρακτήρων και υπηρετούν τη δραματουργία του έργου.

Η σκηνοθεσία κινείται ανάμεσα στον ρεαλισμό και τον λυρισμό. Οι γρήγορες εναλλαγές σκηνών και χώρων διατηρούν τη ροή της αφήγησης, με την ιστορία και όσα βιώνουν οι ήρωες να αποδίδονται με καθαρότητα. Τα κοστούμια εποχής και το πολυμελές σύνολο ηθοποιών και χορευτών ζωντανεύουν τον κόσμο του μυθιστορήματος.

Ταυτότητα παράστασης:

Θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Νικόλαος Μπαλαμώτης

Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης

Σκηνικά: Άννυ Γαλανού

Κοστούμια: Χριστίνα Κάλμπαρη

Χορογραφία: Λία Μπρίκα

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέξανδρος Πολιτάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μυρσίνη Καρματζόγλου

Διανομή:

Άννα Καρένινα: Βικτώρια Φώτα

Αλεξέι Καρένιν: Γρηγόρης Γαλάτης

Κόστια Λέβιν: Κωνσταντίνος Γώγουλος

Μπέτσι: Ευτυχία Φαναριώτη

Στίβα: Αντώνης Κυριακάκης

Ντόλη: Μυρσίνη Καρματζόγλου

Κίτι: Κέλλυ Σαραβάνου

Αλεξέι Βρόνσκι: Γιάννης Σιάμπαλιας

Βρόνσκαγια: Μαρία Μαργαρίτη

Αγκάφια Μιχαήλοβνα: Μαρίνη Καγιά

Νικολάι Λέβιν: Αλέξανδρος Νικόλαος Μπαλαμώτης

Η παράσταση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Σχολή Χορού Dance Studio. Συμμετέχουν οι χορευτές και συνεργάτες της σχολής: Κασσιανή Θεοδωρούδη, Γιώργος Λιαδάκης, Μαρία Κατσαγεωργίου, Ιωάννα Μαγιόγλου, Γεωργία Εμμανουήλ, Σίσσυ Παρασκευά, Παντελής Μοσχίδης, Μάριος Νιζάμης, Γιάννης Θειακούλης, Αντώνης Στάμος και η Λία Μπρίκα.

Πληροφορίες παραστάσεων:

Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου»

Ημερομηνίες: 24 Οκτωβρίου έως 29 Νοεμβρίου 2026

Ημέρες και ώρα: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:00

Διάρκεια: 3 ώρες

Προπώληση: TicketServices

https://www.ticketservices.gr/event/anna-karenina-volos/?lang=el