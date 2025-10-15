Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, την ηθοποιό Άννα Κυριακού, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (13/10) σε ηλικία 96 ετών.

Στη μακρόχρονη και δημιουργική πορεία της, κέρδισε με το ήθος της και το πηγαίο ταλέντο της, τον σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη τόσο των συναδέλφων της όσο και του κοινού.

Η αξιόλογη ηθοποιός, είχε αγαπηθεί ιδιαιτέρως από το ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της ως θεία «Μπεμπέκα» στην τηλεοπτική σειρά «Τρεις Χάριτες».

Από τους πρώτους που κατέφθασαν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών ήταν η ο γιος της Χρήστος Αποστολίδης ο οποίος φανερά συγκινημένος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Έφυγε ευτυχισμένη, τα έκανε όλα στη ζωή της, αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Χρήστου Αποστολίδη:

Παρόντες στο τελευταίο αντίο ήταν, μεταξύ άλλων, οι Σπύρος Μπιμπίλας, Νάντια Μουρούζη, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου.

Εν συνεχεία, η σορρός της ηθοποιού θα οδηγηθεί στο κρεματόριο Ριτσώνας για αποτέφρωση.

Δείτε τα βίντεο με τις δηλώσεις των Σπύρου Μπιμπίλα και Αλέξανδρου Αντωνόπουλου:

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος: «Η Άννα ήταν μια υπέροχη γυναίκα με όλα τα γράμματα κεφαλαία»